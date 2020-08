Australien: Einsatz gegen erstes großes Buschfeuer der Saison

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

SYDNEY (dpa-AFX) - Die Feuerwehr in Australien kämpft in der Nähe des beliebten Urlaubsortes Byron Bay gegen das erste große Buschfeuer der Saison.



Der Brand bei Duranbah, rund 60 Kilometer von Byron Bay entfernt, breitete sich über rund 225 Hektar aus, wie die Feuerwehr im östlichen Bundesstaat New South Wales am Donnerstag mitteilte. Häuser bedrohten die Flammen demnach zunächst nicht - allerdings warnten die örtlichen Einsatzkräfte, das Feuer könne sich angesichts vorhergesagter starker Winde in den kommenden Tagen ausbreiten.

Für die Brandbekämpfung sei der erste größere Einsatz von Löschflugzeugen notwendig, berichtete die Zeitung "Sydney Morning Herald". Nach Angaben des Blatts wurden in dem Staat, dessen Hauptstadt die Metropole Sydney ist, seit Juli rund 700 Brände verzeichnet.

In Australien herrscht derzeit noch Winter - in den ebenfalls in New South Wales gelegenen Snowy Mountains war für Donnerstag und Freitag starker Schneefall vorhergesagt.

In der vergangenen Saison hatten in Australien besonders schwere Brände gewütet. Von August 2019 bis März 2020 hatten die Brände in sechs der insgesamt acht australischen Bundesstaaten und Territorien mehr als zwölf Millionen Hektar Land verwüstet./fw/DP/stw