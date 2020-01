Australien: Caritas international ruft zu Spenden für Opfer der Buschbrände auf

Freiburg (ots) - Bereits mehr als zehn Millionen Hektar Land zerstört -Schwerpunkt der Hilfe liegt auf Trauma-BehandlungenCaritas international hat zu Spenden für die Unterstützung der Opfer derWaldbrände in Australien aufgerufen. "Wir müssen den Menschen in Australien indiesen schweren Zeiten zur Seite stehen", sagte Oliver Müller, der Leiter vonCaritas international, dem Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. "DieAusmaße der Brände erfordern auch Hilfe von außen. Dazu sind wir aufUnterstützung unserer Spenderinnen und Spender angewiesen. Kein Land der Weltsollte mit einer Katastrophe einer solchen Größenordnung allein gelassenwerden.", betonte Müller.Viele der Betroffenen haben ihr Zuhause verloren oder im schlimmsten Fall sogarAngehörige. Der Fokus der Hilfen der lokalen Partnerorganisation Catholic SocialServices Network (CSSA) liegt auf der psychologischen Betreuung der Opfer derBrände, insbesondere wenn es um die Verarbeitung ihrer Traumata geht. DieProjekte sind langfristig angelegt. "Unsere Partner vor Ort verfügen über gutetablierte Familien- und Sozialdienste, die in den betroffenen Gemeindenarbeiten", erklärte Müller. Einige der Mitarbeitenden seien selbst Opfer derBrände geworden.Durch die Buschbrände in Australien sind bislang mindestens 26 Menschen umsLeben gekommen. Die Feuer zerstörten eine Fläche von mehr als zehn MillionenHektar Land.Spenden werden erbeten an:Caritas international, Freiburg; Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe, IBAN: DE886602 0500 0202 0202 02, BIC: BFSWDE33KRL, Stichwort: Brände AustralienOnline-Spende unter: www.caritas-international.deCaritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Diesergehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit mehr als 160 nationalenMitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293), HolgerVieth (Durchwahl -514). www.caritas-international.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/67602/4488011OTS: Caritas internationalOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell