Australian Vanadium-Aktie: Was für ein Kursfeuerwerk!

Die Australian Vanadium-Aktie ist seit zwei Wochen nicht mehr zu bremsen. In diesem Zeitraum legte der Kurs des Vanadiumproduzenten von 0,02 auf 0,54 Euro zu – ein Plus von 170 Prozent! Zudem befindet sich die Aktie bereits seit über einem halben Jahr in einem Aufwärtstrend. Was steckt hinter dem jüngsten Kursfeuerwerk der Australian Vanadium-Aktie?

Zwei wichtige Kurstreiber

Es sind wohl zwei Auslöser: Ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung