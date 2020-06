Austauschprogramm mit Wirtschaft soll Ministerien auf Trab bringen

BERLIN (dpa-AFX) - Ein neues Austauschprogramm mit der Privatwirtschaft soll helfen, Abläufe in Bundesministerien zu modernisieren.



Der erste Jahrgang mit zehn Nachwuchsführungskräften hat Anfang Juni mit der Arbeit begonnen, wie die Initiative Work4Germany (übersetzt: Arbeite für Deutschland) am Montag mitteilte. Schirmherr ist Kanzleramtschef Helge Braun (CDU). Für die Dauer ihrer Mitarbeit werden die Teilnehmer von Work4Germany bezahlt, das wiederum vom Bundesinnenministerium getragen wird. In den Ministerien sollen sie in interdisziplinären Teams Projekte vorantreiben.

Insgesamt 123 Bewerberinnen und Bewerber hatten sich um die Stellen bemüht. Die Zuteilung nahm eine Jury unter anderem aus Wissenschaftlern, Verwaltungsfachleuten und Wirtschaftsvertretern vor. "Dabei wird darauf geachtet, dass jemand nicht bei einem Ministerium oder einer Behörde aus der eigenen Branche arbeitet. Jemand aus der Pharmaindustrie würde also nicht im Gesundheitsministerium eingesetzt", sagte Geschäftsführerin Christina Lang der Deutschen Presse-Agentur.

Teilnehmer am Pilotjahrgang sind das Auswärtige Amt sowie die Ministerien für Inneres, Umwelt, Wirtschaft, Verkehr, Gesundheit, Familie, Bildung und Arbeit.