Ausstieg aus staatlicher Förderung für Erneuerbare Energien: Green City AG zum Sinken der EEG-Umlage

München (ots) - Mit dem Sinken der EEG-Umlage von 6,792 Cent proKilowattstunde auf 6,405 Cent pro Kilowattstunde läutet derÖkostrom-Produzent Green City AG aus München die nächste Phase derEnergiewende ein. Die Talfahrt für die Förderung der Erneuerbarenhabe jetzt erst begonnen, prognostiziert das Unternehmen. Der Grund:Keine andere Energieform produziert bereits heute so günstig Stromwie neu errichtete Solar- und Windkraftwerke."Die Anschubfinanzierung der Erneuerbaren Energien ist vorbei",kommentiert Green City AG-Vorstand Jens Mühlhaus die heutigeBekanntgabe der EEG-Umlage 2019. Das Unternehmen gehe davon aus, dassdie massiv gesunkenen Erzeugungskosten für neue regenerativeKraftwerke auch in den kommenden Jahren zu einer Absenkung derEEG-Umlage führen werden. Keine Energieform kann derzeit so günstigStrom produzieren wie neu erbaute Wind- und Solarkraftwerke. Damitwird der nächste Schritt in Richtung einer dauerhaft nachhaltigen undunabhängigen Energieversorgung gemacht. "Jede neue Anlage wird denKostendruck auf die Fossilen weiter erhöhen. Mit der heutigenBekanntgabe bewegen wir uns erstmals auf das Post-EEG-Zeitalter zu -dem wirtschaftlichen Betrieb ohne staatliche Förderung," so Mühlhaus.Betrieb ohne EEG-VergütungDie Green City AG aus München rüstet sich mit ihrem Stromtarif"Green City Power" bereits heute für die Zeit ohne festeEEG-Vergütung. Für ihre ersten Windkraftanlagen setzen die MünchnerProjektierer und Betreiber für Erneuerbare Energien-Anlagen auf eindirektes Produzenten-Abnehmer-Verhältnis ohne Umweg über dieStrombörse. Damit macht sich das Energie- undVerkehrswendeunternehmen bereits heute sukzessive unabhängig vonpolitischen Entscheidungen zur Förderung von ErneuerbareEnergien-Anlagen.Mehr Informationen unter www.greencity-power.deÜber die Green City AG: Lebenswerte Städte schaffenDurch die Beschleunigung der Energie- und Verkehrswende verbessertGreen City die Lebensqualität in Städten und Kommunen. Als Tochterdes Umweltschutzvereins Green City e.V. leistet die Green City AGeinen maßgeblichen Beitrag für eine ressourcenunabhängige undklimafreundliche Energieversorgung durch 100% Erneuerbare Energiensowie den schnellstmöglichen Übergang in das Zeitalter derElektromobilität. Um die Energie- und Verkehrswende in die Tatumzusetzen, konzentriert sich das Unternehmen auf die GeschäftsfelderRenewables, Power, Finance, Drive und Experience. Für ihre hohenNachhaltigkeitsstandards wurde die Green City AG u.a. mit demEuropäischen Solarpreis 2017, dem Sustainability Award, demTÜV-Siegel "Wegbereiter der Energiewende", dem Energy Globe Awardsowie dem Best Community Award ausgezeichnet. DieNachhaltigkeits-Ratingagentur oekom research bewertet die Green CityAG außerdem mit dem Prime-Status B+.Alle Daten und Fakten zur Green City AG unterwww.greencity.de/ag/unternehmen/fakten/