Ausstieg aus der betäubungslosen Ferkelkastration! / Die Alternativen für mehr Tierwohl im Erlebnisbauernhof auf der Grünen Woche (FOTO)

Berlin (ots) -Mehrere große Lebensmitteleinzelhändler haben sich verpflichtet,ab 2017 kein Frischfleisch von betäubungslos kastrierten Ferkeln mehrzu vermarkten. Damit agieren die Händler deutlich vor dergesetzlichen Regelung, die eine betäubungslose Ferkelkastration abdem 1. Januar 2019 untersagt. Derzeit arbeiten Landwirtschaft undFleischbranche intensiv an der Umsetzung von Alternativen.Im Rahmen der Internationalen Grünen Woche informiert Zoetis, einführendes Unternehmen der Veterinärmedizin, über die heuteverfügbaren Methoden, wie z. B. die Mast intakter Jungeber, dieImpfung gegen Ebergeruch sowie die Kastration unter Betäubung undSchmerzlinderung. Hierzu hat Zoetis einen Informationsstand auf demErlebnisbauernhof in Halle 3.2, Stand 150 eingerichtet. Dort stehtvom 26.01. - 29.01.17 unter anderem Gunther Höfler, bekannt aus derFernsehsendung "Bauer sucht Frau", für Gespräche und Autogrammwünschezur Verfügung.Darüber hinaus wird er am 29.01.17 um 12.00 Uhr auf der Bühne imHofcafé über seine langjährigen Erfahrungen mit der Impfung gegenEbergeruch in seinem landwirtschaftlichen Betrieb berichten.Schonende Alternativen zur betäubungslosen KastrationWissenschaftlern ist es gelungen, eine sanfte Alternative zurKastration zu entwickeln. Dabei wird dem Schwein eineProtein-Aminosäure-Verbindung verabreicht, die den so genanntenEbergeruch verhindert. Dieser unangenehme Geruch kann beiunkastrierten Ebern auftreten. Besonders wahrnehmbar ist er, wenn dasFleisch erhitzt wird, etwa beim Braten oder Grillen. Die Impfunggegen Ebergeruch ist seit über 15 Jahren in vielen Ländern auf demMarkt und seit 2009 auch in Deutschland und in der EU zugelassen. Siewird von Tierethikern und Tierschützern als die beste Alternative zurKastration betrachtet, weil mit ihr die Integrität des Tieres gewahrtbleibt. Die gleichbleibend hohe Fleisch- und Verarbeitungsqualitätist durch eine Vielzahl von nationalen und international Studienbelegt, und die Verbrauchersicherheit wird sowohl von den nationalenals auch von den europäischen Behörden bestätigt. Seit Einführung desPräparates sind mehrere Milliarden Fleischportionen von geimpftenTieren ohne Beanstandungen verzehrt worden.