Ausstellungstipp: Rückbindung an Welt - Über das Poetische in Elementen und Materialien (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -"Ein rein verstandesmäßiges Weltbild ganz ohne Mystik ist einUnding." (Erwin Schrödinger)Welche Rolle können die Künste einnehmen, deren Einmaligkeit undBesonderheit darin liegt, über bloßes Faktenwissen hinaus, Krafteiner poetischen Sprache, veränderte Perspektiven undAnschauungsweisen unserer Existenz begreifbar zu machen?Die Ausstellung "Rückbindung an Welt. Über das Poetische inElementen und Materialien" greift das gegenwärtige Phänomen auf, dasssich gleichzeitig zu einer voranschreitenden Entkörperlichung durchdigitale Mittel und dem Ziel völliger Beherrschbarkeit von uns undunserer Umwelt, das Verlangen nach einem Bezug zur Welt wiederausprägt. In einer Zeit, in der über die Welt unendlich viel Wissenin Form von Daten und Informationen als Zahlen- und Faktensammlungenvorhanden ist, scheint ein tieferes Verständnis von denZusammenhängen des Lebens verloren gegangen zu sein. Im Blick dergegenwärtigen Erkenntnisse der Naturwissenschaften ist es aber sonotwendig wie noch nie, komplexes Wissen mit neuen Erzählungen zuverbinden, um ein sinnstiftendes Selbstverständnis des Menschen imUmgang mit der Welt zu schaffen.Der Frankfurter Kunstverein präsentiert eine Ausstellung mitKünstlerInnen, die Fragen nach der Vergänglichkeit und dem Sinn desLebens stellen. Dabei greifen Hicham Berrada, Lucy Dodd und Sam Fallsauf natürliche Prozesse zurück, aktivieren Zeitabläufe, arbeiten mitnatürlichen Stoffen und den ihnen inne liegenden Wirkmechanismen. Zusehen sind ungewöhnliche Formate und Werkkategorien wie chemischeGärten, "Rain Paintings" und Gemälde, die durch Sonneneinwirkungentstehen sowie aus organischen Materialien und Substanzen bestehen.