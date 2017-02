Nürnberg (ots) -GALERIE FLUEGEL-RONCAK, spezialisiert auf Pop-Art undzeitgenössischen Kunst, eröffnet am Freitag, den 31. März 2017 dieAusstellung "Isca Greenfield-Sanders in Conversation with JulianOpie" mit Werken der beiden Künstlern.Die Ausstellung dauert bis zum 28. April 2017. Gezeigt werdenAquatinta Radierungen und Steelcuts.Julian Opie wurde 1958 in London geboren, und studierte dort amGoldsmiths College of Art. Er erhielt 1984 durch seinen Aufsehenerregenden Beitrag auf der documenta8 in Kassel internationaleBeachtung. Seit dem zählt er zu den wichtigsten und populärstenzeitgenössischen Künstlern Englands. Er ist vielleicht der einzige,der die Gedanken der Pop Art Bewegung von Andy Warhol und KeithHaring konsequent ins 20. Jahrhundert fortgeführt hat. Opiesunverkennbare Bildsprache besteht in der Reduktion individuellerMerkmale der menschlichen Figur auf wenige Striche.Die hier gezeigten Stahlreliefs übertragen die zweidimensionaleStrichzeichnung als dreidimensionale Wandskulptur auf den ganzenRaum.Die amerikanische Künstlerin Isca Greenfield-Sanders verschmilztin ihren Arbeiten die Grenzen zwischen Fotografie, Zeichnung undÖlmalerei. Der Ausgangspunkt Ihrer Werke sind Vintage Fotovorlagen,die mehrfach mit diversen Zeichen- und Maltechniken behandelt werden.Auf diese Weise entstehen atmosphärische Bilder von Strand-,Badeszenen, und anderen Alltagssujets. Ihre Arbeiten strahlenoberflächlich betrachtet eine unschuldige Leichtigkeit aus. Durchbewusste Farbverfremdungen wie z.B. das einfärben des blauen Meeresin pink werden unterschwellig tiefgründige Empfindungen vonNostalgie, Verlorenheit und Einsamkeit übertragen.Galerie Fluegel-Roncak mit Standort in Nürnberg ist fokussiert aufhochwertige Originale der Pop Art, wie Andy Warhol, Keith Haring,Damien Hirst, Jeff Koons, Roy Lichtenstein, Julian Opie, Mel Ramos,Robert Longo oder Alex Katz. In regelmäßigem Wechsel findenAusstellungen im zentral gelegenen Geschäft in der OberenWörthstrasse 12 statt. Internationale Messeteilnahmen runden dasProgramm ab. Zeitgenössische Künstler wie Richard Prince, JürgenTeller, Tim Walker, Russell Young, XooooX, Heiner Meyer oder Mr.Brainwash finden Sie selbstverständlich ebenfalls bei der Galerie.Öffnungszeiten:Di - Fr 11:00 - 18:00 UhrSa 11:00 - 14:00 Uhr und nach Vereinbarung.GALERIE FLUEGEL-RONCAK Obere Wörthstrasse 12 90403 NürnbergTelefon: +49 (0) 911 - 23 73 75 00 www.fluegel-roncak.comPressekontakt:Frank Flügel+49 911 23 73 75 00info@fluegel-roncak.comOriginal-Content von: Galerie Fluegel-Roncak, übermittelt durch news aktuell