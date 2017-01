Ausstellung von Midea auf IMM Cologne 2017 kombiniert Küchengeräte mit Persönlichkeit

Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) - Midea, der führendeHersteller von Haushaltsgeräten, präsentiert auf der IMM Cologneeinige seiner neuesten Küchengeräte. Die internationaleEinrichtungsmesse findet vom 16.-22. Januar im Messezentrum derKoelnmesse GmbH statt.Foto -http://mma.prnewswire.com/media/458035/Midea_Kitchen_Trade_Show.jpgDas Motto der beiden Küchenausstellungen von Midea auf der IMMlautet "Tief im Gewöhnlichen schlummert das Außergewöhnliche".Herausgestellt werden überraschend freundliche Geräte, sie sich injedes moderne Küchendekor einpassen."Küchengeräte sollten bedienerfreundlich sein und jeder FamilieSpaß machen. Die erschwinglichen, energieeffizienten und technischanspruchsvollen Produkte von Midea setzen neue Akzente bei Linien,Geometrien und Farben, um sich besser in den modernen Lifestyleeinzupassen", sagte Danielle Boils, Leiterin Branding und Marketingin der Abteilung Internationaler Vertrieb & Marketing derKüchengerätesparte von Midea.Die Kollektion aus schwarzem Glas in Ausstellungsbereich 1 mitKochfeldern und Herden, Inselessen, Geschirrspüler, Öfen undKühlschrank zeichnet sich durch ein unverwechselbares, plastischesDesign aus. Die schwarzen Domino-Keramikkochfelder bietenherausragende Leistung mit Touch-Schiebereglern, vollwertigerBrückenschaltung und zwei Induktionszonen mit Booster. Die Fassungenaus Kristall/Aluminium mit einer oder zwei Herdplatten bietenautomatische Zündung, hocheffiziente, flache Herdplatten, Aufnahmenfür gusseiserne Pfannen und Dreifach-Herdplatten.Die Kollektion aus Edelstahl wartet unter anderem mitverschiedenen Einbaumikrowellen, kompakten Öfen mit Dampfgar- undOfenfunktion, einem integrierten Gaskochfeld mit fünf Herdplatten undoptimal platzierten Reglern in Edelstahlfinish, einem Einbauofen mitSoftschließsystem sowie einer abgewinkelten Abzugshaube aus Glas auf.Alle unten angeschlagenen Ofentüren von Midea lassen sich einfachabnehmen für schnellere und bequemere Reinigung von Tür undInnenraum."Midea hat sehr viel Arbeit in Innovation investiert, um denEnergieverbrauch zu senken. Jedes unserer Produkte ist Beispiel fürunser unermüdliches Streben nach energieeffizienteren Lösungen undletztendlich mehr Umweltschutz", fügte Boils hinzu.Weitere Informationen finden Sie unter:http://midea-imm.com/index.phpÜber die Küchengerätesparte von MideaDie Küchengerätesparte von Midea gehört zur Midea Group, ein WorldFortune 500-Unternehmen und einer der größtenHaushaltsgerätehersteller in China. Das 1968 gegründete UnternehmenMidea ist einer der weltgrößten Lieferanten von Küchengeräten mitjährlichen Umsatzerlösen von über 22 Milliarden US-Dollar. BeiMikrowellen belegt das Unternehmen weltweit den 1. und beiGeschirrspülern den 3. Platz. Das Unternehmen betreibt vierProduktionsstätten und zwei F&E-Zentren in China sowie eineProduktionsstätte in Weißrussland und zwei internationale F&E-Zentrenim italienischen Bologna und in Louisville (Kentucky, USA).Pressekontakt:Jeroen Vanrappard+86-755-2360-6382jeroen.vanrappard@midea.comOriginal-Content von: Midea Kitchen Appliance Division, übermittelt durch news aktuell