Ausstellung »respektive Peter Weibel« (FOTO)

Karlsruhe (ots) -Anlässlich des 75. Geburtstages von Peter Weibel zeigt dieAusstellung »respektive Peter Weibel« (28.09.2019 - 08.03.2020)erstmals einen Überblick über das Gesamtwerk des internationalbedeutenden Medien- und Konzeptkünstlers. Ausgehend von seinerzwanzigjährigen Tätigkeit als künstlerisch-wissenschaftlicherVorstand des ZKM untersucht die Ausstellung Themenfelder wie dieMechanismen der Wahrnehmung und des Denkens, die Eigenwelt derApparate, die Krise der Repräsentation und des Betriebssystems Kunstsowie die Beziehung von Kunst, Politik und Ökonomie.Vor dem Hintergrund seines kuratorischen und theoretischenSchaffens zeigt die Ausstellung, wie Peter Weibels Werke, die heutezu den Ikonen der Medienkunst zählen, entscheidende Entwicklungen inder Kunst des ausgehenden 20. und des 21. Jahrhundertsvorweggenommen und gängige Vorstellungen von Kunst radikal in Fragegestellt haben. Unter den Bedingungen des medialen Zeitalters hatWeibel seit den 1960er-Jahren ein Werk geschaffen, das künstlerischeKreativität konsequent als offenes Handlungsfeld zu denken wagt.Ausgehend von seiner intensiven Auseinandersetzung mitSprachtheorie, Mathematik und logischer Philosophie entwickelte erab 1964 eine künstlerische Sprache, die ihn zunächst von dervisuellen Poesie und experimentellen Literatur zur Performance undder Dekonstruktion filmischer Darstellung führte. Ab 1966 wendete erin seinen Werken bereits partizipatorische und interaktive Praktikenan, die ab 1969 zu Closed-Circuit-Videoinstallationen und den ersteninteraktiven Computerinstallationen in den 1980er-Jahren führten, mitdenen er das Verhältnis von Medien und der Konstruktion vonWirklichkeit thematisiert.Die vom ZKM kollektiv kuratierte Ausstellung bietet erstmals einenÜberblick über das Gesamtwerk dieses Nomaden zwischen Kunst undWissenschaft, der seine Problemstellungen bis heute konsequent inunterschiedlichen Materialien, Formen und Techniken verfolgt. DieAusstellung zeigt die Entfaltung seines künstlerischen Schaffens vonder Wahrnehmungskritik über die Sprachkritik und Medienkritik bis hinzur Wirklichkeitskritik. Parallel dazu entwickelte Peter Weibel neueutopische Visionen einer freien Gesellschaft und individuellerFreiheit auf der Grundlage eigener technologischer Erfindungen.Die Ausstellung wird begleitet von einem wissenschaftlichenSymposium am Samstag, 28.09.2019. Das Symposium nimmt seinkünstlerisches Schaffen als Ausgangspunkt, um über zentraleThemenstellungen der Medienkunst und der Institution Museum immedialen Zeitalter zu diskutieren - wie die Mechanismen derWahrnehmung, die Gesetze des Denkens, die Eigenwelt der Apparate, dieKrise der Repräsentation, den Skandal der apparativen Künste von denBild- zu den Biomedien, den museologischen Wandel im Zeitalter derGlobalisierung und Digitalisierung sowie die Beziehung von Kunst,Politik und Ökonomie. Weitere Informationen zum Symposiun finden Sieunter:www.zkm.de/de/veranstaltung/2019/09/symposium-respektive-peter-weibelDie Pressekonferenz zur Ausstellung findet am Donnerstag, den26.09.2019 um 11 Uhr statt.Weitere Informationen zur Ausstellung finden Sie unter:https://zkm.de/de/ausstellung/2019/09/respektive-peter-weibel