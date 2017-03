Ausstellung eines Kunsttafel-Paares mit Tuschzeichnungen aus China auf der Baselworld 2017

Peking (ots/PRNewswire) - Am 23. März wurde ein Paar chinesischerKunsttafeln mit Tuschzeichnungen auf der Baselworld 2017 in derSchweiz der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Arbeiten konnten dieAufmerksamkeit vieler Besucher auf sich ziehen und lenkten den Blickder gesamten Schmuck- und Modewelt darauf, dass die Kunstformen, diemit der chinesischen Jade erschaffen werden können, äußerstvielfältig sind.Bei den Arbeiten, die das Ergebnis der Anstrengungen einesaufstrebenden chinesischen Designers sind, handelt es sich um einPaar kunstvoll bemalter chinesischer Skulpturen aus Xiuying-Jadehandelt. Die beiden Skulpturen waren von Yao Chi Ji Qing, einemchinesischen Unternehmen, das sich auf die Jade-Produktion und denHandel damit spezialisiert hat, zur Veranstaltung mitgebracht wordenund waren für die Öffentlichkeit an Stand Nr. 2.1 K89 auf derBaselworld 2017 zu sehen. Die Stücke sind vom Sonderberater desUnternehmens für technische Fragen, Ye Yidong, designt worden, derauf diesem Gebiet ein Experte mit dem Schwerpunkt Tuschzeichnungenauf Bambus ist. Zudem gilt er als junger und talentierter Designer,der in jüngster Zeit viel Beachtung gefunden hat. Ein professionellerKunstkritiker stellte eine Beschreibung und einen Kommentar zu denArbeiten zur Verfügung: ein Mandarinenten-Paar schwimmt unter demLotos; Regen fällt leicht auf die Lotosblüten; auf den Tafeln mitihren Tuschzeichnungen finden sich Gedichtzeilen der altenChan-Meister; Leser werden sich berauscht fühlen, wenn sie die Verseder Gedichte laut vorlesen! Die wunderschöne, transparenteXiuying-Jade mit eingeschlossenen Streifen aus dunklem Grün, die imKontrast zu den poetischen Rhythmen und feinen Punkten aus schwarzerTusche stehen und dennoch durch diese bereichert werden, ist einMeisterwerk an Eleganz, das tiefe Gefühle hervorruft.Neben dem Paar chinesischer Kunsttafeln hat das Unternehmen eineReihe weitere Arbeiten ausgestellt, die die Aufmerksamkeit derBesucher auf sich zogen. So blieb der ein oder andere stehen undfragte: "Was ist das? Wie sind diese fantastische Arbeitenentstanden?" Und die Mitarbeiter, die den Stand betreuen und über einfundiertes Wissen über die Hintergründe der ausgestellten Werkenverfügen, konnten erklären: "Diese Arbeiten sind handgemacht undbestehen aus einem Edelstein, den es nur in China gibt." MehrereAussteller aus anderen Ländern brachten ebenfalls ihre großeBewunderung zum Ausdruck. Einer von ihnen etwa sagte: "Das sindwirklich wunderschöne und meisterhafte Kunstwerke!"Die jährlich stattfindende Baselworld 2017, die alsOscar-Veranstaltung der Schmuckbranche gilt, ist der Ort, an dem dieTop-Marken aus der ganz Welt die Gelegenheit haben, ihre jüngstenKollektionen vorzustellen. Der Veranstaltungsort ist zudem dafürbekannt, dass die Zugangsbedingungen sehr anspruchsvoll sind, wodurches für einen Aussteller nicht nur eine Ehre ist, zu dieserVeranstaltung zugelassen zu werden, sondern auch eine hoch begehrteRespektsbezeugung innerhalb der gesamten Branche. So werden lediglich1.300 bis 1.500 aus Zehntausenden von Ausstellern ausgewählt, diesich jedes Jahr für eine der Ausstellungsflächen bewerben. Es erfülltYao Chi Ji Qing mit tief empfundenen Stolz, die Gelegenheit erhaltenzu haben, künstlerische Leistungen, die mit chinesische Jade erreichtwerden können, auf der prestigeträchtigen internationalen Mode- undDesignveranstaltung auszustellen.Yao Chi Ji Qing führt auf der Ausstellung Skulpturen auschinesischer Jade vor. Diese kombinieren europäische Schmuck-Stilemit der chinesischen Kultur, die in jeder Arbeit, die mit diesemwunderbaren Stein ausgeführt werden, steckt. Der Ausflug derJade-Macher zu dieser Veranstaltung wird noch lange nachhallen undden Weg für chinesische Schmuckhersteller bereiten, um der Jade undden Arbeiten aus Jade auf großen internationalen Schmuck-Messen einesichtbare Präsenz zu verschaffen. Dadurch erhält die chinesischenJade und die Schmuckindustrie eine neue Zukunft.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/483182/Jade_Work.jpgPressekontakt:Herr Ye: 13911529227292625075@qq.comOriginal-Content von: Yao Chi Ji Qing Company, übermittelt durch news aktuell