Köln (ots) -Das Van Gogh Museum präsentiert im Frühling 2018 eine großeinternationale Ausstellung über den Einfluss der japanischen Kunstauf das Werk von Vincent van Gogh. Mit mehr als 60 Gemälden undZeichnungen von Van Gogh und einer reichen Auswahl japanischerDrucke, zeigt die Ausstellung "Van Gogh & Japan" vom 23. März bis 24.Juni 2018, wie umfassend Van Goghs Bewunderung für diese Kunst warund wie tiefgreifend seine Werke dadurch verändert wurden.Sondersammlungen aus Museen und Privatkollektionen aus aller Weltkommen nach Amsterdam. Höhepunkte sind Van Goghs "Selbstporträt fürGauguin" (1888, Fogg Art Museum, Harvard Art Museums, Cambridge),"Porträt von Madame Roulin" (1889, Art Institute of Chicago), "LaCrau mit Pfirsichbäumen in Blüte" (1889, The Courtauld Gallery,London) und "Die Arlésienne" (1888, The Metropolitan Museum of Art,New York). Es ist das erste Mal, dass eine Ausstellung dieserGrößenordnung dem Thema Japan gewidmet wird.Im Bann von JapanVan Goghs Bekanntschaft mit der japanischen Druckkunst war prägendfür die Richtung, die er als Künstler einschlug. Während seinesAufenthalts in Paris (1886-1888) geriet er in den Bann der ukiyo-e,japanischer Farbholzschnitte des 19. Jahrhunderts, und sammelte dieseDrucke im großen Umfang. Was Van Gogh an den bunten Darstellungenbewunderte, waren die ungewöhnlichen Kompositionen, die großenFlächen in grellen Farbtönen und die Liebe zu Details aus der Natur.Die drei bemerkenswerten Gemälde, die er nach japanischen Vorbild inParis malte, formten seine erste Erforschung dieses neuenkünstlerischen Vorbilds. Sehr schnell sah Van Gogh die japanischeKunst als Eichpunkt für seine Arbeit, wie es sich aus den Briefen ausArles erweist. Dorthin zog er Anfang 1888 mit dem Gedanken, dass derSüden Frankreichs Japan gleiche. Er eignete sich dort einen"japanischen Blick" an und fertigte "Gemälde ähnlich der japanischenDrucke". In "Van Gogh & Japan" wird verdeutlicht, wie Van Gogh sichimmer mehr in den Geist des Osten einarbeitete, wobei die Betonungauf einer farbenfrohen, klaren Palette lag.Besondere LeihgabenBerühmte Gemälde und Zeichnungen von Van Gogh aus Museen undPrivatsammlungen aus der ganzen Welt wurden für "Van Gogh & Japan"zusammengetragen. Besondere Leihgaben, wie "Porträt von MadameRoulin" (1889, Art Institute of Chicago), "La Crau mit Pfirsichbäumenin Blüte" (1889, The Courtauld Gallery, London) und "Die Arlésienne"(1888, The Metropolitan Museum of Art, New York) werden zusammen mitVan Goghs japanischen Arbeiten, wie der "Kurtisane" (1887) und der"Mandelblüte" (1890) aus dem Van Gogh Museum gezeigt. Nebenjapanischen Drucken aus Van Goghs eigener Sammlung, sind auch vieleDrucke aus anderen Kollektionen zu sehen.Japanischer MönchEiner der Höhepunkte ist das Selbstportrait aus dem Jahr 1888(Fogg Art Museum, Harvard Art Museums, Cambridge), worin Van Goghsich selbst als ein Bonze abbildete, ein buddhistischer Mönch ausJapan. Seine Augen haben in diesem Selbstportrait japanische Züge undsein Schädel ist kahlgeschoren. Es verdeutlicht, wie sehr er sich mitden Japanern identifizierte. Die Künstler aus diesem Land sah er alseinfache Handwerker, die harmonisch zusammenlebten und arbeiteten,wie Mönche im Kloster. Es war ein Ideal, das er in Arles zu erreichenhoffte, in der Zusammenarbeit mit Paul Gauguin, dem er dasSelbstportrait widmete. Dieses beeindruckende Gemälde wird einmaligfür "Van Gogh & Japan" ausgeliehen und ist nur in Amsterdam zu sehen.Tickets auch online erhältlichKarten für die Ausstellung "Van Gogh & Japan" sind unterwww.vangoghmuseum.nl/japan zu erwerben.Im Van Gogh Museum bezahlen Besucher keinen Aufschlag für dasBesuchen der Sonderausstellungen; ein Online-Ticket mit Startzeitgibt daher sowohl Zugang zu der Dauerausstellung des Museums, alsauch zu der zeitlich begrenzten Ausstellung. Der Eintrittspreis desVan Gogh Museums beträgt 18 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahrekönnen das Museum gratis besuchen.Weitere Informationen: www.vangoghmuseum.nl/japanPressekontakt:Niederländisches Bürofür Tourismus & ConventionNatalie PoloczekPresse/PRnpoloczek@holland.comwww.holland.com/de/presse.htmOriginal-Content von: Niederländisches Büro für Tourismus & Convention (NBTC), übermittelt durch news aktuell