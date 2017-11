Ausstellung »FEMINISTISCHE AVANTGARDE der 1970er-Jahre aus der SAMMLUNG VERBUND, Wien« ab 18.11.2017 im ZKM | Karlsruhe (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund":

Karlsruhe (ots) -Das ZKM zeigt eine umfassende Ausstellung mit über 400 Kunstwerkenaus der SAMMLUNG VERBUND, Wien, zusammengestellt vonGründungsdirektorin Gabriele Schor.Künstlerinnen begannen in den 1970er-Jahren, kulturelleKonstruktionen des Weiblichen zu unterwandern und dabei ihren Körperals Projektionsfläche sozialer Codes und deren Kritik zu benutzen.Mittels neuer Medien wie Fotografie, Film und Video sowie inPerformances und Aktionen dekonstruierten die Künstlerinnen diebestehenden einschränkenden kulturellen und sozialenKonditionierungen, die Mechanismen und Automatismen der Unterdrückungder Frau. Erstmals in der Geschichte der Kunst haben Künstlerinnendie "Repräsentation der Frau" in der bildenden Kunst gemeinsam in dieHand genommen, indem sie selbstbestimmt eine Vielzahl von weiblichenIdentitäten entfalteten: provokativ und radikal, poetisch undironisch.Anspruch der Ausstellung im ZKM ist, die "FeministischeAvantgarde" (Gabriele Schor) in den Kanon der Kunstgeschichteaufzunehmen und die Pionierleistung dieser Künstlerinnenhervorzuheben. Diese Ausstellung reiht sich in eine spezifischeTradition des ZKM ein. Zuletzt hat das ZKM der MedienkunstpionierinLynn Hershman Leeson eine umfassende Retrospektive (2014) gewidmetund 2015 im Rahmen des Karlsruher Festivals FrauenperspektivenHighlights aus ZKM-Videosammlung präsentiert, u.a. die Video-Werkevon Ulrike Rosenbach.Pressekontakt:Regina HockPressereferentinZKM | Zentrum für Kunst und Medien KarlsruhePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitLorenzstr. 19, D-76135 KarlsruheTel +49-(0)721-8100-1821regina.hock@zkm.dewww.zkm.dePressematerialien zum Download: http://zkm.de/presseOriginal-Content von: ZKM Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell