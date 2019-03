Ausstellung im Bundestag fordert Stopp von Explosivwaffeneinsätzen / Bundestagsvizepräsident Oppermann fordert verbindliche Regeln des humanitären Völkerrechts (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) -Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann hat am Mittwoch, dem 20.März 2019 die Ausstellung "erschüttert - Einschläge, die allesändern" im Paul-Löbe-Haus in Berlin eröffnet. Die Ausstellung desFotojournalisten Till Mayer und der gemeinnützigen HilfsorganisationHandicap International (HI) zeigt am Beispiel von 12 Opferporträts,welch drängendes Problem der Einsatz von Explosivwaffen für dieZivilbevölkerung ist.Oppermann forderte dabei verbindliche Regeln des humanitärenVölkerrechts für Konflikte, die mitten in Städten ausgetragen werden.Matthias Höhn, Vorsitzender des Unterausschusses Abrüstung,Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung wiederum betonte, dass dieeindrucksvollen Bilder zeigten, wie grausam der Einsatz von Kriegenund Waffen sei. Die Geschäftsführerin von Handicap International, Dr.Inez Kipfer-Didavi, unterstrich, dass sich die Ausstellung imBundestag direkt an die politisch Verantwortlichen wende. DieZivilbevölkerung müsse vor Explosivwaffeneinsätzen in bevölkertenGebieten geschützt werden.Im Anschluss an die Eröffnung tagte der Unterausschuss Abrüstung,Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung in öffentlicher Sitzung. Dr.Eva Maria Fischer, Leiterin der politischen Abteilung von HandicapInternational Deutschland, nahm als Expertin im Ausschuss teil. Sieverwies auf die verheerenden Auswirkungen von Explosivwaffen aufKörper und Psyche der Opfer und forderte Deutschland auf, eineFührungsrolle im Kampf gegen die Bombardierung von Zivilist/-innen zuübernehmen.Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann sagte anlässlich derEröffnung, die Bilder dokumentierten das Grauen des Krieges für dieZivilbevölkerung und das millionenfache Leid. Es sei unbedingtnotwendig, dass für die Konflikte mitten in den Städten so wie inSyrien, im Irak, im Jemen, in Somalia, im Südsudan oder in derUkraine verbindliche Regeln des humanitären Völkerrechts aufgestelltwerden. "Ich bin froh, dass wir uns im Koalitionsvertrag auf einesehr klare Formulierung einigen konnten. Dort heißt es: 'Wir setzenuns dafür ein, dass der Einsatz von Explosivwaffen in dichtbesiedelten Gebieten, wie wir ihn mit der grausamen Kriegsführung mitFassbomben in Syrien erleben mussten, in aller Deutlichkeit geächtetwird.'" Wie dringend notwendig dies sei, daran erinnere auch dieAusstellung sehr eindringlich, so Oppermann. Matthias Höhn,Vorsitzender des Unterausschusses Abrüstung, Rüstungskontrolle undNichtverbreitung wiederum sagte: "Es bleibt zu hoffen, dass dieAusstellung einen Impuls geben kann für die Verantwortungsträger hierim Hause - im Verteidigungsausschuss, in der Bundesregierung -diejenigen vor allem die NGOs der Koalition INEW zu unterstützen imKampf gegen den Einsatz von Explosivwaffen."Die Geschäftsführerin Kipfer-Didavi von Handicap Internationalunterstrich: "Die Schicksale der Menschen, die Till Mayer in dieserAusstellung so eindrucksvoll porträtiert, stehen für die unzähligenFrauen, Kinder, Männer, die in den Kriegsregionen dieser Welt durchExplosivwaffeneinsätze verletzt und traumatisiert werden. Vieleverlieren ihre Heimat und geliebte Menschen. Mit der Ausstellung'erschüttert' möchten wir dieses drängende Problem in die deutscheÖffentlichkeit tragen. Zusammen mit dem Internationalen NetzwerkExplosivwaffen INEW wollen wir uns hier im Bundestag auch ganz direktan die politisch Verantwortlichen wenden, damit sie wirkungsvollaktiv werden zum Schutz der Zivilbevölkerung vorExplosivwaffeneinsätzen in bevölkerten Gebieten." Die NGO HandicapInternational kämpft mit ihrer Kampagne "Stop Bombing Civilians"gegen den Einsatz von Explosivwaffen in bevölkerten Gebieten und istin vielen Kriegs- und Krisenregionen in der Opferhilfe und in derRäumung explosiver Kriegsreste tätig.Mahner gegen den Einsatz von Explosivwaffen in bevölkertenGebietenDie Porträtierten der Ausstellung haben eines gemeinsam: IhreLeben wurden durch den Krieg erschüttert. Da ist der Bauer aus demKongo. Die Explosion einer Granate reißt sein Bein ab und die Familiein den Tod. Die alte Frau aus der Ostukraine aus dem Dorf nahe derFrontlinie, in dem fast nur noch Greise geblieben sind. Oder dasMädchen im Irak, das ein Bein, den Bruder, die Mutter verliert, weilihre Heimat Mossul durch Bomben erschüttert und mit Sprengsätzenverseucht wurde. Die Explosionen von Bomben und Granaten erschütternein Leben lang. Weil Beine und Arme nicht nachwachsen können,geliebte Menschen nicht wiederkehren. Weil die Zeit eben nicht alleWunden heilt, wenn die Seele tief verletzt ist.Till Mayer - vielfach ausgezeichneter Fotograf und JournalistDie Wanderausstellung ist ein gemeinsames Projekt des JournalistenTill Mayer und der Hilfsorganisation Handicap International,gefördert mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftlicheZusammenarbeit und Entwicklung und des Evangelischen KirchlichenEntwicklungsdienstes. Till Mayer hält seit vielen Jahren dieLangzeitfolgen von Konflikten und ihre Ursachen in seinen Fotos undReportagen fest. Dafür wurde der Bamberger Journalist und Fotografmehrfach ausgezeichnet. Nach der Eröffnung am 20. März imPaul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestags kann die Ausstellungbundesweit ausgeliehen werden. Zu den 12 Porträts gehört auch eineStele mit einem echten Granatsplitter sowie ein Schreibpult, dasBesucher/-innen zu einer interaktiven Postkartenaktion einlädt.Weitere Informationen unter www.erschuettert.org Die Ausstellungwird durch eine Broschüre in Leichter Sprache begleitet.Handicap InternationalZur Organisation: Handicap International ist eine unabhängigegemeinnützige Organisation. Sie unterstützt weltweit Menschen mitBehinderung und andere besonders schutzbedürftige Menschen, um derenLebensbedingungen zu verbessern. HI interveniert bei Armut undsozialer Ausgrenzung, bei Konflikten und Katastrophen. DieGrundpfeiler ihrer Arbeit sind Menschlichkeit und Inklusion.Auf völkerrechtlicher Ebene kämpft die Organisation gegen dieMissachtung der Menschenrechte, den Gebrauch von Landminen undStreubomben sowie Bombenangriffe auf die Zivilbevölkerung. HandicapInternational Deutschland ist Mitglied des globalen NetzwerkesHumanity & Inclusion (ehem. Handicap International), das dieUmsetzung der Programmarbeit verantwortet.HI ist eines der sechs Gründungsmitglieder der InternationalenKampagne zum Verbot von Landminen (ICBL), die 1997 denFriedensnobelpreis erhalten hat. Außerdem ist HI Mitglied desInternational Network on Explosive Weapons (INEW), einer von HandicapInternational mitgegründeten Koalition aus NGOs, die gegen denEinsatz von Explosivwaffen in bewohnten Gebieten eintritt.Pressekontakt:Hier finden Sie hochauflösendes Bildmaterial zum Download:https://handicap-international.de/de/pressefotos-downloadFür mehr Informationen wenden Sie sich bitte an:Huberta von Roedern, Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit089/ 54 76 06 34, presse@deutschland.hi.orgOriginal-Content von: Handicap International, übermittelt durch news aktuell