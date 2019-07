Ausstellung: Der Beginn einer neuen Welt / noch bis 29. September 2019 (FOTO)

Köln (ots) -Die Ausstellung "Der Beginn einer neuen Welt" zeigt dieEntwicklung der modernen Skulptur aus der Perspektive von BramHammacher, der das Kröller-Müller-Museum in Otterlo von 1948 bis 1963leitete. Schon bei seinem Antritt als Direktor schlägt Hammachereinen neuen Kurs ein, indem er den Strömungen der moderneninternationalen Bildhauerkunst einen wichtigen Stellenwert in"seinem" Museum einräumt.SkulpturensammlungEs gelingt ihm, eine Skulpturensammlung zusammenzutragen, die derGemäldesammlung von Helene Kröller-Müller in nichts nachsteht und demMuseum ein einzigartiges Profil verleiht. Gerade zu jener Zeit gab esnur wenige Museen, die Skulpturen zum Schwerpunkt hatten.Im Laufe der Jahre schafft Hammacher es, Werke von unter anderemAlexander Archipenko, Jean Arp, Antoine Bourdelle, RaymondDuchamp-Villon, Julio Gonzalez, Barbara Hepworth, Jacques Lipchitz,Marino Marini, Henry Moore, Constant Permeke, Auguste Rodin und OssipZadkine zu erwerben. Zudem kauft Hammacher auch Skulpturen vonnichtwestlichen Künstlern, um die Einflüsse und Inspirationsquellender modernen Bildhauerei und Malerei zu dokumentieren.SkulpturengartenHammachers großer Traum ist die Schaffung eines Skulpturengartens.1961 ist es schließlich so weit: Unter großem internationalemInteresse wird der Skulpturengarten des Kröller-Müller-Museumseröffnet. Das Konzept - ein labyrinthartiger Garten, in dem Natur undSkulptur gleichwertige Elemente darstellen - ist zu jener Zeit völligneu und absolut revolutionär. Von jenem Moment an gilt dasKröller-Müller als eines der wichtigsten europäischen Museen fürmoderne Skulptur.Der Skulpturengarten ist Hammachers bekannteste Errungenschaft,doch er erwirbt auch viele Skulpturen für "drinnen", oft in engerWechselwirkung mit den Werken im Garten. Mit zahlreichen dieserSkulpturen zeigt "Der Beginn einer neuen Welt" eine umfassende undvielseitige Übersicht der modernen Bildhauerei.Die Ausstellung umfasst auch spätere Zugänge, die zum Teil alsErgänzung zur Hammacher-Sammlung erworben wurden. Eines derwichtigsten dieser Werke ist "Le commencement du monde" vonConstantin Brancusi, dessen Titel zum Namen der Ausstellunginspirierte.Das Kröller-Müller MuseumIm Kröller-Müller-Museum befindet sich die zweitgrößteVan-Gogh-Sammlung der Welt mit knapp 90 Gemälden und über 180Zeichnungen. In der Van Gogh Galerie werden in wechselndenZusammenstellungen etwa 40 Werke von Vincent van Gogh ausgestellt.Darüber hinaus zeigt das Museum Spitzenwerke moderner Meister wieClaude Monet, Georges Seurat, Pablo Picasso und Piet Mondriaan.Regelmäßig werden viel beachtete Sonderausstellungen organisiert.Weitere Informationen: www.krollermuller.nl/dePressekontakt:Niederländisches Büro für Tourismus & ConventionNatalie PoloczekPresse/PRnpoloczek@holland.comwww.holland.com/de/presse.htmOriginal-Content von: Niederländisches Büro für Tourismus & Convention (NBTC), übermittelt durch news aktuell