Ausstattung im Katastrophenschutz muss aufgestockt werden! / Leistungsfähigkeit des Katastrophenschutzes unter Druck (FOTO)

München (ots) -"Ohne eine signifikante Aufstockung der finanziellen Mittel sehenwir die Leistungsfähigkeit des Zivil- und Bevölkerungsschutzes inunmittelbarer Gefahr. Der bayerische Landtag ist gefordert,ausreichende Mittel zur Verfügung zu stellen", sagte BRK-PräsidentTheo Zellner anlässlich einer Pressekonferenz in München.Gemeinsam mit anderen Hilfsorganisationen und den Feuerwehren hatdas BRK einen ausführlichen Verbesserungskatalog entwickelt.Gleichzeitig wurde der Staatsregierung im März 2018 eineHaushaltsplanung der nächsten Jahre in Höhe von über 100 Mio. EURvorgelegt.Diese Gelder sollen den Hilfsorganisationen und Feuerwehren zurAnschaffung von Material und Fahrzeugen, aber auch zur Ausbildung derEinsatzkräfte zur Verfügung gestellt werden.Wir regen an:- Ausbau der Transport- und Versorgungskapazitäten für dieBetreuung von Menschen, die aus Katastrophengebieten evakuiertund dann über eine längere Zeit verpflegt werden müssen- Moderne Schutzausrüstung für Einsatzkräfte und Patienten für denFall von Unfällen oder Anschlägen mit chemischen, biologischenoder radioaktiven Stoffen (CBRNE)- Einsatzplanungs-Software, digitalisierte Lageerkundungssystemeund zeitgemäße, prozessgesteuerte Kommunikation zwischenBehörden und Einsatzkräften"Um den nachvollziehbaren Anforderungen an der Sicherheit derBevölkerung auch in Zukunft gerecht zu werden, muss dieStaatsregierung verstärkt in das Ehrenamt investieren", so Zellner.Pressekontakt:Sohrab Taheri-SohiStellv. PressesprecherBüro 089 9241-1566Mobil 0152-52106465Mail Taheri@lgst.brk.deOriginal-Content von: Bayerisches Rotes Kreuz, Landesgeschäftsstelle, übermittelt durch news aktuell