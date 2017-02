Außeruniversitäres Engagement: Karriere-Kick aus Überzeugung? Jetzt bundesweit für studentisches Energiewendeprojekt bewerben

Berlin (ots) - Der Semesterwochenplan ist voll bepackt,Studierende sind überdurchschnittlich gestresst. Dies zeigenzumindest Studien wie die Ende 2016 veröffentlichte, repräsentativeOnline-Befragung der Universität Potsdam und der UniversitätHohenheim. Wo bleibt hier noch Zeit für Dolce Vita, Portemonnaiefüllende Nebenjobs, geschweige denn für außeruniversitäreAktivitäten? Oder sind gerade letztere auf dem hartumkämpftenArbeitsmarkt heute mehr denn je unerlässlich? EhrenamtlicheLeistungen als strategische Credit Points für die Extra-Portion"Karriere-Kick" - ist das die vorherrschende Motivation? Oder trifftder bekannte Songtitel "Muss nur noch kurz die Welt retten" nichtvielmehr die eigentlichen Beweggründe engagierter Studenten? DieseBegeisterung lässt sich mit Pluspunkten bei der Jobsuche verbinden -bei überschaubarem Zeitaufwand.Bundesweite Förderangebote wie die Energiewende-Initiative ThinkLab der innogy Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft(sdw) bieten jungen Menschen die Plattform hierfür. Sie können eineeigene Energiewende-Idee einreichen oder ihre Unterstützung alsTeammitglied anbieten. Vom Kunst- bis zum Technologieprojekt istalles möglich. Sie setzen ihre inneren Überzeugungen in konkretesHandeln um. Sie probieren Neues aus, können ihrer Leidenschaft folgenund dabei sogar von positiven Nebeneffekten wie fachlicherWeiterbildung, persönlicher Entwicklung, Netzwerkkontakten,finanzieller Unterstützung und einem Eyecatcher im Lebenslaufprofitieren. Neue Erfahrungen sind nicht nur Soft Skill Sit-ups fürCV und Karriere, sie stärken auch unsere Synapsen - mehr noch, siebereichern unser Leben.Die Think Lab Bewerbungsphase läuft deutschlandweit noch bis 15.April für Studierende aller Fachrichtungen. Jede Gruppe kann fürihren Beitrag eine Fördersumme von bis zu 5.000 Euro erhalten.Darüber hinaus werden im Think Lab auch Promotionsstipendien in Höhevon max. 1.450 Euro monatlich über drei Jahre vergeben. Promovierendemit einem Dissertationsthema aus dem Umfeld "Energiewende" könnensich bis 15. März bewerben."Studierende haben großes Interesse daran, unsere Gesellschaftaktiv mitzugestalten. Besonders erneuerbare Energien undNachhaltigkeit liegen der Generation am Herzen. Förderangebote wiedas Think Lab schaffen kreative Freiräume neben dem universitärenLernen. Die Studenten entwickeln eigene Lösungsansätze für dasGelingen der Energiewende" erläutert Kirsten Dieterich,Projektleiterin bei der innogy Stiftung.Die Think Lab Teilnahme ihres sechsköpfigen studentischen Teamsbeschreibt Simone Kowalewski so: "Durch das Think Lab erhielten wirdie Möglichkeit, mit 17 Schülern in einem zweiwöchigen Workshop einezehn Meter hohe Windkraftanlage zu bauen - komplett in Handarbeit.Die Schüler haben gespürt, dass sie selbst etwas bewegen und soeinenBeitrag zum großen Ganzen, der Energiewende, leisten können."Mehr unter http://bit.ly/ThinkLab. Bildmaterial unter:http://bit.ly/Engagement_Think_LabPressekontakt:Susanne Biringer, Referentin Kommunikation, Stiftung der DeutschenWirtschaft (sdw) gGmbH, Breite Str. 29, 10178 Berlin, Tel.: 030278906-15, E-Mail: presse@sdw.orgOriginal-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw), übermittelt durch news aktuell