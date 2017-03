Außerirdische Infrastruktur: Dobrindt testet das LTE Netz fürs All (FOTO)

Hannover (ots) -Vodafone Stand auf der CeBIT - Bundesverkehrsminister AlexanderDobrindt lässt sich auf der Messe zeigen, wie ein Start-up aus Berlinzusammen mit Vodafone und Audi Deutschlands erste Mondlandung möglichmachen will. Das Ziel: Raumfähre ALINA auf dem Trabanten sicherlanden, mit zwei Audi rover luna quattro den Mond erforschen - unddafür das erste LTE Netz im All aufspannen. DieKommunikationsinfrastruktur dort oben bringt Breitband auf den Mond.Und lässt die Forscher nach erfolgreichem Raketenstart Mitte 2018gestochen scharfe HD Bilder zur Erde senden. Unter anderem von derLandestelle der Apollo 17 Mission - und damit von dem Ort, an dem dasletzte Mal vor 45 Jahren ein Mensch den Mond betreten hat. LTEliefert aber nicht nur Bilder, sondern lässt die Forscher ihreMond-Rover vom Mission Control Center in Berlin aus präzise steuern.Mit der so genannten LTE V2X Technologie vernetzt Vodafone auf derErde bereits die ersten Audis und bereitet so den Weg fürs autonomeFahren.Pressekontakt:Vodafone Kommunikation+49 211 533 5500presse@vodafone.comOriginal-Content von: Vodafone GmbH, übermittelt durch news aktuell