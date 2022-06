Außergewöhnliches Design kommt nach Hause: Whirlpool-Marken kehren zum Fuorisalone zurück

Mailand (ots/PRNewswire) -Auf dem Fuorisalone 2022, der weltberühmten Mailänder Designmesse, die vom 6. bis 12. Juni stattfindet, unterstreicht Whirlpool sein Engagement, außergewöhnliches Design in die Haushalte zu bringen, mit zwei unumgänglichen Veranstaltungen.- Whirlpool und INTERNI präsentieren die „Sidereal Station"Whirlpool freut sich über die Zusammenarbeit mit INTERNI als Koproduzent der Ausstellung 2022, einem der glanzvollen Höhepunkte dieses einwöchigen Designfestivals. Die diesjährige Installation trägt den Titel „Sidereal Station" und setzt das 2021 mit dem Architekten Michele De Lucchi und AMDL CIRCLE begonnene Projekt fort. Es ist eine Art „Teleskop", das in den Himmel zeigt und gleichzeitig darauf abzielt, Harmonie zu finden, um sich selbst und andere gut zu fühlen und die physische Umwelt, in der wir alle leben, zu erhalten. Eine Anregung zum Nachdenken über eine Zukunft des Wohlbefindens für den Einzelnen und den Planeten.Trotz seines monumentalen Charakters ist das Werk ein menschlicher Raum: Die Menschen betreten einen dunklen Raum, der durch lebendige Projektionen zum Leben erweckt wird, die mit Hilfe von Ton und Bild einen Sinn für Schönheit vermitteln und das Konzept von Whirlpool, Design als Weg zum Wohlbefinden, zum Leben erwecken.- Eine Reise ins Design im Mailänder Designviertel BreraIm Jahr 2022 wird sich FuoriSalone auf das Thema „Zwischen Raum und Zeit" konzentrieren, und Whirlpool und Hotpoint werden die Beziehung zwischen diesen beiden Dimensionen durch das übergreifende Konzept „HOME REBORN" erkunden.Die Besucher werden die Möglichkeit haben, die Welten der beiden Marken in einer einzigartigen Veranstaltung zu erleben.Auf der einen Seite sieht das #FindWellbeing-Erlebnis von Whirlpool das Zuhause als idealen Ort der Regeneration und der Förderung des Wohlbefindens. Dank einer Stimme, die die intuitive 6TH SENSE-Technologie von Whirlpool verkörpert, werden die Besucher auf eine immersive Reise durch interaktive Installationen geführt, die den Stress des modernen Lebens in neue Zonen verlagern, in denen sie Ruhe und Wohlbefinden finden können.Auf der anderen Seite inszeniert Hotpoint ein einfühlsames Fest für die Phantasie, das die Menschen die warme #ShareHomeLove erleben lässt, die den Kern der Markengeschichte bildet. Die Besucher werden auf eine emotionale Reise durch vertraute Momente der Liebe zu ihrem Zuhause mitgenommen und erfahren, dass die Lösungen von Hotpoint vertrauenswürdige Verbündete sein können, die ihnen immer zur Seite stehen.Neben diesen beeindruckenden Erlebnissen veranstaltet Whirlpool eine exklusive Podiumsdiskussion mit Führungskräften von Whirlpool und Hotpoint und dem Neurowissenschaftler Beau Lotto, der über die Macht der Wahrnehmung und die Rolle der Neurowissenschaft bei der Gestaltung von Markenstrategien spricht.Medienkontakt:Medienkontakte: Lara Valenti, Lara.Valenti@bcw-global.com, +39 3497668037, edda_laudi@whirlpool.comPressematerialien: https://fileshare-emea.bm.com/fl/pgT3LM1deuFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1830960/Whirlpool_partners_with_INTERNI.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1830961/Whirlpool_Logo.jpgOriginal-Content von: Whirlpool, übermittelt durch news aktuell