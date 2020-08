Außergewöhnliche Interieur-Ideen mit Pina Colada / Newcomer Spray-Chrysantheme für hippe Kreationen (FOTO)

Essen (ots) - Eine Blume, unzählige Möglichkeiten: Die neue Spray-Chrysantheme Pina Colada aus dem Hause Dümmen in ihren sanften weißen und gelben Farben bietet aufgrund ihrer einfachen Handhabung und Langlebigkeit vielfältige Einrichtungs- und Dekorationsinspirationen. Ab dem 22. August zeigen fünf angesagte Lifestyle-Blogger auf all ihren Kanälen, wie die Pina Colada aus dem Alltäglichen das Besondere macht.Die reichweitenstarken Blogs http://www.23qmstil.de/ , http://www.lady-stil.de/ , http://www.mikaswohnsinn.de/ , http://www.sophiagaleria.de/ und http://www.stylish-living.de/ kreieren beim virtuellen Blogger-Café by Seidl in der Edition "Green Lovers" hippe Werkstücke und Fashion Pieces. Der Essener Florist Julian Kramer von der "Blumenbar" zeigt die Schnittblume von ihrer besten Seite im Haarkranz, Türkranz, Dekobäumchen oder Strauß. Die stabile und vitale Blüte der Pina Colada sorgt in jedem Fall für Wow-Momente. Mit den passenden Kniffen können die Blogger im Nachgang ihre eigenen ausgefallenen Kreationen mit der Pina Colada herstellen. Inspirationen und Kreationen gibt es ab dem 22. August auf den Blogs und Social Media Kanälen.Langlebiges Interieur-TalentAufgrund ihrer zahlreichen Einsatzmöglichkeiten ist die stylische Trendblume Pina Colada auf dem Vormarsch, denn sie verleiht auch feierlichen Anlässen einen attraktiven Touch. Mit ihrer Vitalität von 21 Tagen und der stabilen Blüte ist sie außerdem eine willkommene Alternative zu Rosen und Orchideen. Im Strauß, Gesteck oder Fashion-Piece macht die Pina Colada in jedem Fall eine tolle Figur und verleiht der Umgebung das gewisse Extra!Teilnehmende Blogs23qm Stil ( http://www.23qmstil.de/ )Lady Stil ( http://www.lady-stil.de/ )Mikaswohnsinn ( http://www.mikaswohnsinn.de/ )Sophia Galeria ( http://www.sophiagaleria.de/ )Stylish Living ( http://www.stylish-living.de/ )Verantwortlicher Florist für den WorkshopFlorist Julian KramerBlumenbar Facebook ( https://www.facebook.com/Blumenbar-am-Stadtwald-216755775623269/ )Blumenbar Instagram ( https://www.instagram.com/blumenbar_am_stadtwald/ )Herausgeber Blogger-Café 4.0Blogger-Café by Seidl Facebook ( https://www.facebook.com/BloggercafebySeidl/ )Blogger-Café by Seidl Instagram ( https://www.instagram.com/bloggercafebyseidl/ )Pressekontakt:Herausgeber:Dümmen Orange The NetherlandsColdenhovelaan 62678 PS De LierNiederlande http://www.dummenorange.comRedaktionsbüro Pina Colada:Seidl PR & Marketing GmbHDaniela SeidlRüttenscheider Straße 14445131 Essen0201-8945889-0presse@seidl-agentur.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/147041/4671682OTS: Pina ColadaOriginal-Content von: Pina Colada, übermittelt durch news aktuell