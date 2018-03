Außenpolitiker: Moskau wird auch Diplomaten ausweisen

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland will nach Angaben eines ranghohen Außenpolitikers auf die Ausweisung zahlreicher Diplomaten aus mehreren EU-Ländern und den USA mit ähnlichen Maßnahmen reagieren.



"Ich denke, die Antwort wird ähnlich und höchstwahrscheinlich angemessen sein", sagte der Vizechef des Außenausschusses des russischen Oberhauses, Wladimir Dschabarow, am Montag in Moskau. Russland müsse auch entsprechend viele Diplomaten ausweisen, sagte er der Agentur Interfax zufolge.

Vor der Ankündigung der EU-Staaten hatte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Medien zufolge betont, sollten derartige Maßnahmen ergriffen werden, werde auch Moskau entsprechend reagieren./thc/DP/mis