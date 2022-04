Außenministerin Baerbock auf Reise ins Baltikum in Estland

RIGA/TALLINN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock berät an diesem Donnerstag in Estland mit der politischen Führung des Balten-Staates über Konsequenzen aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. In der Hauptstadt Tallinn sind Gespräche der Grünen-Politikerin mit ihrer Amtskollegin Eva-Maria Liimets sowie ein Treffen mit Ministerpräsidentin Kaja Kallas geplant. Später wollte sich Baerbock mit Schülerinnen und Schülern in einer deutschen Partnerschule austauschen und ein Denkmal für die Opfer des Kommunismus besuchen.

Für Donnerstagabend war die Weiterreise nach Litauen geplant, wo Baerbock am Freitag Staatspräsident Gitanas Nauseda und Außenminister Gabrielius Landsbergis treffen will.

Zum Auftakt ihrer dreitägigen Reise ins Baltikum hatte Baerbock am Mittwoch in der lettischen Hauptstadt Riga unter anderem an einem gemeinsamen Treffen der drei baltischen Außenminister Edgars Rinkevics (Lettland), Liimets (Estland) und Landsbergis teilgenommen. Am Freitag ist auch ein Besuch beim Nato-Gefechtsverband in Rukla geplant, der von dem deutschen Oberstleutnant Daniel Andrä geführt wird./bk/DP/nas