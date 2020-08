Außenminister verspricht Beirut Unterstützung

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Außenminister Heiko Maas (SPD) sichert den Menschen in Libanons Hauptstadt Beirut die Solidarität Deutschlands zu. "Die Katastrophe mag Beirut in ein Trümmerfeld verwandelt haben - unsere Freundschaft zum Libanon aber hat sie nicht erschüttert", schreibt Maas in einem Gastkommentar für die "Bild" (Donnerstagausgabe). "Die Menschen in Beirut sollen wissen: Wir lassen sie nicht im Stich", schrieb Maas.

Das Technische Hilfswerk sei unterwegs, berge Überlebende aus den Trümmern, mehr Hilfe werde folgen. Der Krisenstab der Bundesregierung arbeitet nach Maas` Angaben "rund um die Uhr". Auch die Botschaft vor Ort tue alles, um Deutschen im Libanon so gut es geht zu helfen, so der Außenminister.

