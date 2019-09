Außenminister Südkoreas und Japans planen Treffen in New York

SEOUL (dpa-AFX) - Inmitten eines verschärften Handelsstreits zwischen Südkorea und Japan wollen sich die Außenminister beider Nachbarn am Rande der UN-Vollversammlung treffen.



Die südkoreanische Außenministerin Kang Kyung Wha treffe am Donnerstag in New York (Ortszeit) zum ersten Mal ihren neuen japanischen Kollegen Toshimitsu Motegi, teilte eine Sprecherin des Außenministeriums in Seoul am Mittwoch mit.

Es gehe um ein erstes Kennenlernen. Es werde aber auch erwartet, dass beide Minister über den Streit um strengere Exportkontrollen und den Umgang mit dem Thema Zwangsarbeit während der japanischen Kolonialherrschaft (1910 bis 1945) redeten, sagte die Sprecherin.

Der Handelsstreit zwischen den beiden wichtigen USA-Verbündeten hatte sich an Tokios Beschluss im Juli entzündet, striktere Kontrollen für den Export von Materialien zur Chipproduktion nach Südkorea zu verhängen. Seoul hatte Tokio Vergeltung vorgeworfen.

Hintergrund ist ein Disput über die Entschädigung ehemaliger koreanischer Zwangsarbeiter. Der Oberste Gerichtshof in Südkorea hatte im vergangenen Jahr zwei japanische Konzerne angewiesen, Schadenersatz zu zahlen. Tokio sieht das Thema Entschädigung durch einen bilateralen Vertrag von 1965 als abgeschlossen an.

In der vergangenen Woche hatte Südkorea ebenfalls schärfere Kontrollen für den Güterexport nach Japan eingeführt./dg/DP/stw