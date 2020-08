Außenminister Maas spricht bei Botschafterkonferenz in Paris

PARIS (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Heiko Maas eröffnet am Montag (9 Uhr) in Paris die Konferenz der französischen Botschafterinnen und Botschafter in Europa.



Sein Amtskollege Jean-Yves Le Drian empfängt die Botschafter zu einem Arbeitsseminar zur Vorbereitung der französischen EU-Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2022. Da Deutschland derzeit den Vorsitz innehat, ist Maas von Le Drian eingeladen worden. Er wird zum Thema europäische Souveränität sprechen.

Maas hatte Le Drian zuvor beim EU-Außenministertreffen in Berlin in der vergangenen Woche getroffen. Das Auswärtige Amt hatte vor rund einer Woche wegen steigender Corona-Zahlen eine Reisewarnung für den Großraum Paris ausgesprochen. Es ist nicht die erste Reise des deutschen Außenministers in ein Corona-Risikogebiet. Maas reiste zuletzt etwa in den Libanon oder die Ukraine.