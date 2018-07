Außenminister Maas fordert von Nordkorea Belege für atomare Abrüstung

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) fordert nach der Übergabe der Gebeine gefallener US-Soldaten durch Nordkorea an die USA Belege für die Einstellung des Atomprogramms der nordkoreanischen Regierung. "Bei Symbolen darf es nicht bleiben", sagte Maas dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben). "Nordkorea muss die ausgestreckte Hand des Südens ergreifen und konkrete, überprüfbare Schritte zur Denuklearisierung machen", sagte der Außenminister.

Am Donnertag hatte Maas im Rahmen seiner ersten Ostasien-Reise die innerkoreanische Grenze besucht. "In der demilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea kann man spüren, mit welchen Emotionen der Konflikt für beide Seiten immer noch aufgeladen ist", sagte Maas. "Deshalb sind für eine Annäherung auch solche symbolischen Akte so wichtig", sagte er mit Blick auf die Übergabe von 55 Behältern mit Leichenteilen an die US-Luftwaffe. Zur Lösung des Korea-Konflikts reichten jedoch symbolische Handlungen nicht aus, so der SPD-Politiker.

