Außenminister Maas begrüßt EU-Einigung zur Asylpolitik

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat die Beschlüsse des EU-Gipfels zur Asylpolitik als gemeinschaftliche europäische Lösung begrüßt.



"Ich bin froh, dass Europa beim Rat heute gezeigt hat, dass man es nicht so leicht abschreiben sollte", sagte der SPD-Politiker am Freitag bei einem Treffen mit dem armenischen Außenminister Sograb Mnazakanjan in Berlin. Die Regierungschefs Europas hätten verantwortlich gehandelt. Es sei gelungen, auf Länder wie Italien und Griechenland zuzugehen, die besonders von der Migration betroffen seien. Wichtig sei auch, dass bei allen Überlegungen für eine vorübergehende Unterbringung von Asylsuchenden ein klares Bekenntnis zur Einhaltung internationaler Schutzstandards erreicht wurde. "Darauf werden wir auch sehr genau achten."

Das Ergebnis sei eine Grundlage für alle in der Regierung Beteiligten "jetzt sehr vernunftbegabt in die nächsten Tage zu gehen", sagte Maas mit Blick auf den Asylstreit zwischen CDU und CSU. Er erwarte, dass sich alle in der Regierung konstruktiv und vernünftig mit den Beschlüssen aus Brüssel auseinandersetzten.

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich zuvor auf eine Verschärfung der Asylpolitik verständigt. Künftig können demnach gerettete Bootsflüchtlinge in zentralen Aufnahmelagern in der EU untergebracht werden. Einige konservative Regierungschefs sprachen von geschlossenen Lagern, in der Abschlusserklärung wird dagegen der vagere Begriff "kontrollierte Zentren" verwendet. Ähnliche Lager in Nordafrika werden geprüft. Die Grenzschutzagentur Frontex soll schon bis 2020 verstärkt und die EU-Außengrenzen sollen stärker abgeriegelt werden./poi/DP/men