Außenminister Kuleba: Ukraine bekam vorab Einblick in US-Schreiben an Russland

KIEW (dpa-AFX) - Die USA haben der Ukraine nach Darstellung Kiews vorab Einblick in ihre Antwort auf russische Sicherheitsforderungen gegeben. "Wir haben die schriftliche Antwort der USA gesehen, bevor sie an Russland übergeben wurde", schrieb der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Donnerstag im Kurznachrichtendienst Twitter. Es habe keine Einwände von ukrainischer Seite gegeben.

Zuvor hatte der US-Botschafter in Moskau dem russischen Außenministerium ein offizielles Schreiben mit Antworten auf die von Russland verlangen Sicherheitsgarantien übergeben. Die USA hatten Russland darum gebeten, den Inhalt des Briefes nicht zu veröffentlichen. Danach wurden in der Ukraine Spekulationen laut, dass Washington Moskau trotz gegenteiliger Beteuerung dennoch Zugeständnisse auf Kosten Kiews gemacht haben könnte.

Russland hatte unter anderem gefordert, dass das US-geführte Militärbündnis Nato auf eine Aufnahme der Ex-Sowjetrepubliken Ukraine und Georgien verzichtet. Das lehnen die USA und Nato aber ab.

US-Präsident Joe Biden hatte zugesichert, keine Entscheidungen zu treffen, ohne Kiew einzubinden. US-Außenminister Antony Blinken sagte am Mittwoch, die Antworten der US-Regierung seien vollständig mit der Ukraine und den europäischen Verbündeten abgestimmt worden./ast/DP/eas