Berlin (ots) -Außenminister Heiko Maas hat sich in einem Interview mit demNachrichtensender WELT besorgt über das Ende des INF-Vertragsgeäußert:"Also erstmal ist das kein guter Tag für die Sicherheit in Europa,wenn der INF-Vertrag ab heute Geschichte ist. Das war wirklich einMeilenstein - im übrigen in der Hochphase des Kalten Krieges habendas die USA und Russland geschafft, und jetzt geht das anscheinendnicht mehr, das macht mir schon Sorge. Und deshalb müssen wir dasThema Rüstungskontrolle auch wieder auf die internationaleTagesordnung setzen. Da ist es nicht. Wir haben im Sicherheitsrat voreinigen Monaten das dort auf die Tagesordnung gesetzt, das ist daserste Mal seit 12 Jahren gewesen, seitdem dort über Rüstungskontrollegeredet worden ist. Und es geht jetzt auch nicht nur um eineNachfolgeregelung für den INF-Vertrag, es geht da um neueWaffensysteme, Cyberwaffen, Killerroboter, autonome Waffensysteme,die in der Zwischenzeit entwickelt worden sind, für die es überhauptkein internationales Reglement gibt, dafür eins zu finden - und esgeht darum, das nicht nur zu einer Sache zwischen den USA undRussland werden zu lassen, da gehört mindestens China mit an denTisch."Zu lange hätte sich die internationale Staatengemeinschaft auf denalten Abrüstungsverträgen ausgeruht, so Maas. Nun gelte es, mit neuenVerträgen ein nukleares Wettrüsten zu verhindern:"Alle waren froh, dass es diese Verträge gegeben hat, INF-Vertag,New Start-Vertrag. Den INF-Vertrag gibt es nicht [mehr] - und wirmüssen verhindern, dass es jetzt wieder zu einem nuklearen Wettrüstenkommt, das will doch niemand. Deshalb ist es gut, dass die USA gesagthaben, dass sie mit Russland im Dialog bleiben wollen. Es muss unsgelingen, auch China mit an den Tisch zu bringen. Und wir müssen neueVerträge auf den Weg bringen, bei denen aber eben auch die neuenWaffensysteme, für die es noch gar keine Regelung gibt, mitaufgenommen werden. Das ist eine Aufgabe der Diplomatie. Das ist aufjeden Fall alle Mal besser als jetzt wieder neue Raketenaufzustellen, was ja auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ersteinmal ausgeschlossen hat [...]."Im Iran-Konflikt verteidigte der Außenminister seine Ablehnungeiner gemeinsame Operation mit den USA:"Wir glauben, dass die Strategie der Vereinigten Staaten nicht dieRichtige ist. Deshalb wäre es auch nicht nachvollziehbar, sich andieser Operation zu beteiligen. Das war auch der Grund gewesen, warumwir versucht haben, eine europäische Alternative auf die Beine zustellen, was aber schwieriger geworden ist, weil die neue britischeRegierung sich eher an den USA orientieren will und sich auch jaohnehin in ein paar Wochen und Monaten nicht mehr als Teil derEuropäischen Union sieht."Das Atom-Abkommen mit dem Iran sei weiterhin die beste Basis füreine diplomatische Lösung des Iran-Konflikts, so Maas - trotz allerProbleme:"Also, man muss ehrlicherweise sagen, das wird von Tag zu Tagschwerer, weil die Spannungen immer größer werden, weil es da aucheine Politik der Nadelstiche des Irans in der Straße von Hormusgegeben hat. Der Iran erfüllt nicht mehr alle Verpflichtungen.Trotzdem glauben wir, dass es besser ist, diesen Vertrag zu haben.Solange es diesen Vertrag gibt, wird man darüber verhandeln müssen,dass auch der Iran sich wieder an die Verpflichtungen hält. Wirversuchen, wirtschaftliche Betätigungen möglich zu machen. (...) Wennder Vertrag mal weg ist, dann wird man wieder bei null anfangenmüssen und dann wird es möglicherweise auch im Iran Entscheidungengeben, Nuklearprogramme wieder aufzunehmen. Dann werden Sanktionengegen den Iran wieder ausgesprochen werden müssen. Dann wird es sehr,sehr viel konfliktreicher werden als es mit diesem Vertrag ist. Erist eine Basis, auf der man aufbauen kann und der die Grundlage auchfür neue Gespräche, die ja anscheinend alle Seiten wollen, seinkönnte."Frei zur Verwendung ausschließlich bei Angabe der Quelle"Nachrichtensender WELT".Pressekontakt:Kathrin MohrKommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4625kathrin.mohr@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell