Außenminister Gabriel besorgt über Lage in Mazedonien

KIEW (dts Nachrichtenagentur) - Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sich besorgt über die "Zuspitzung der innenpolitischen Lage" in Mazedonien geäußert: "Die innenpolitische Stagnation droht das Land auf dem Weg der Annäherung an die Europäische Union weiter zurück zu werfen", sagte Gabriel am Freitag am Randes seines Besuchs in der Ukraine. Mazedoniens Präsident Gjorge Ivanov verwehre dem bisherigen Oppositionsführer den Auftrag zur Regierungsbildung, obwohl dieser die notwendige parlamentarische Mehrheit hinter sich versammelt habe. "Dies widerspricht demokratischen Prinzipien und den europäischen Werten, denen sich das Land verpflichtet hat."

Gabriel forderte Ivanov auf, diese Entscheidung zu überdenken und im Interesse der Bürger seines Landes zu korrigieren.

Foto: über dts Nachrichtenagentur