Außenhandelsverband: Kein Grund zur Panik bei Versorgung

BERLIN (dpa-AFX) - Der Außenhandelsverband BGA sieht in der Coronavirus-Krise eine flächendeckende Versorgung mit Waren in Deutschland sichergestellt.



BGA-Sprecher André Schwarz sagte am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, zwar sei die Versorgung schwieriger geworden, auch weil Produkte passgenau geliefert werden müssten. Durch Grenzkontrollen könne es zu Verzögerungen kommen. "Es besteht aber kein Grund zur Panik. Die flächendeckende Versorgung mit Waren ist sichergestellt. Die Politik hat bereits gegengesteuert mit der Lockerung des Sonntags-Fahrverbots für Lkw", sagte Schwarz./hoe/DP/fba