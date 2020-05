Außendienstbesuche in Corona-Zeiten - Vom Apothekenteam gewünscht? / Exklusive Marktanalyse von aposcope bestellen und direkt mit den Ergebnissen arbeiten

Berlin (ots) - Kontaktverbot, Reisebeschränkungen und Schutzmaßnahmen: Die Corona-Pandemie stellt auch die Apotheken- und Pharmabranche vor ungeahnte Schwierigkeiten. Außendienstbesuche sind eine echte Herausforderung. Die zentrale Frage: Wie steht das Apothekenpersonal dazu? Unter dem Titel "Außendienstbesuche & Corona: Was wünscht sich das Apothekenteam?" widmet sich die aktuelle aposcope-Studie dieser Leitfrage. Die Ergebnisse der Befragung von rund 300 Eigentümer*innen und Mitarbeiter*innen liefern spannende und exklusive Einblicke zu den aktuellen Wünschen der Apothekenteams an Hersteller und Unternehmen.Vertriebs- und Außendienstleitung müssen umdenken: Seit Wochen greifen bundesweit Kontaktbeschränkungen. Viele Apotheken hatten zwar insbesondere zu Beginn der Pandemie alle Hände voll zu tun, spüren jedoch inzwischen einen Kundenrückgang. Umso wichtiger ist es für Unternehmen derzeit, direkte Einblicke aus den Apothekenteams zu erhalten, um sie auch in dieser schwierigen Zeit bestmöglich unterstützen zu können. Doch wie erfolgt die Kommunikation mit Apotheken ohne den Außendienst vor Ort? Und wie stehen Apothekeninhaber*innen, Filialleiter*innen, angestellte Apotheker*innen und PTA in diesen außergewöhnlichen Zeiten zu einem möglichen Außendienstbesuch?Spannende Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert die aktuelle aposcope-Studie, die heute erscheint . Zu den weiteren Themen der Studie gehören unter anderem:- Zufriedenheit mit der Betreuung während der Corona-Pandemie - Anforderungen für den Empfang von Außendienst-Mitarbeitern - Wahrnehmung von Herstellern/Unternehmen, RankingsDie Ergebnisse können ab jetzt zum Preis von 390 Euro netto bestellt werden . Noch heute erhalten Sie direkt am Tag der Veröffentlichung die grafische Auswertung inklusive einem ausführlichen Tabellenband mit detaillierten Daten und Umfrageergebnissen.Jetzt unter https://marktforschung.aposcope.de/marktanalyse-bestellen/ bestellen!Hinweis zur Methodik: Für die aposcope -Studie "Außendienstbesuche & Corona - Was wünscht sich das Apothekenteam?" wurden vom 7. bis 10. Mai 2020 insgesamt 306 verifizierte Apotheker*innen und PTA, darunter 110 Inhaber*innen, online befragt.aposcope. Apotheke verstehen.Wir erheben und analysieren Daten von Apothekerinnen, Apothekern und PTA. Ein eigenes Online-Panel ermöglicht Unternehmen und Organisationen, die am Apothekenmarkt interessiert sind, die Perspektive des pharmazeutischen Personals einzunehmen. aposcope vertieft das Verständnis für den Zielmarkt und hilft, effiziente Entscheidungen zu treffen. aposcope ist ein Marktforschungsangebot der EL PATO Medien GmbH, die in Berlin mit mehr als 60 Mitarbeitern Medien und andere Formate für den deutschsprachigen Gesundheitsmarkt betreibt.Pressekontakt:aposcopeWeWork Sony CenterKemperplatz 1 Building A10785 BerlinTelefon: (030) 802080 - 531E-Mail: presse@aposcope.deInternet: https://marktforschung.aposcope.de/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139457/4596082OTS: aposcopeOriginal-Content von: aposcope, übermittelt durch news aktuell