Ausschuss für Tourismusförderung Sanya: Chinas bekannte tropische Küstenstadt ist ein aufstrebendes internationales Urlaubsziel

Sanya, China (ots/PRNewswire) - China hat sich zu einem derweltweit beliebtesten Reiseziele entwickelt und lockt Touristen ausder ganzen Welt an. Sanya, an der Südspitze der Provinz Hainangelegen, ist der einzige internationale Badeort in China.Anders als tropische Badeorte in anderen Ländern liegt Sanya amMeer und ist gleichzeitig auf drei Seiten von Bergen umgeben. Auchein Fluss fließt durch den Ort, der klassische Küstenpanoramen undeine prächtige Naturlandschaft mit Bergen, Meer und Flüssen bietetund auf eine lange und reiche Geschichte verweisen kann. Er istHeimat für zahlreiche chinesische ethnische Minderheiten, die sichzusammengefunden und ein einzigartiges Reiseziel erschaffen haben,das durch seinen Charme glänzt. Sanya wurde von der New York Times zueinem der "52 weltweiten Muss-Reiseziele 2017" gewählt. Es ist dieeinzige Stadt Chinas, die in diesem Jahr einen Listenpatz belegt.Laut Statistiken des Ausschusses für Tourismusförderung Sanya, diefür die vergangenen Jahre einen stetigen Anstieg der internationalenTouristenzahlen ausweisen, verzeichnete Sanya in der erstenJahreshälfte beim Einreiseverkehr einen Zuwachs von 73,31 Prozent.Die bekannte tropische Küstenstadt ist damit ein aufstrebendesinternationales Urlaubsziel.Kulturelle VielfaltDurch seine besondere geografische Lage an der Südspitze der InselHainan (Chinas zweigrößte Insel) bietet Sanya das perfekte Umfeld, umdie einzigartige Kultur der Stadt zu entwickeln.Die Einwohner von Sanya gehören den Volksgruppen der Li, Miao, Huiund Han an. Die Volksgruppe der Li nimmt in Hainan eineSonderstellung ein. Vor über 3000 Jahren kamen die Vorfahren derVolksgruppe mit Booten über die Straße von Qiongzhou und ließen sichauf der Insel nieder. Dort entwickelten sie ihre einzigartige Kulturweiter. Touristen, die Sanya besuchen, können die verschiedenenVolksbräuche der Stadt hautnah erleben.Verschiedene historische Persönlichkeiten Chinas haben in Sanyaeinen bestimmten Aspekt der chinesischen Kultur zur Blüte gebracht,und ihr Einfluss ist immer noch spürbar. Am bekanntesten istdiesbezüglich der Mönch Jian Zhen aus der Tang-Dynastie. Er unternahmfünf vergebliche Versuche, Japan auf dem Seeweg zu erreichen und dortden Buddhismus zu verbreiten. Bei seinem fünften Versuch legte er beiNanshan in Sanya an und entschied sich zu bleiben. Anschließenderrichtete er dort Tempel und Buddha-Statuen.Auch die Gastronomie von Sanya zeichnet sich durch Vielfalt aus.Die Provinz Hainan ist bekannt für ihr breites Angebot an lokalenKöstlichkeiten -- und das sind nicht nur die vielen köstlichenFischgerichte. Eine lokale Spezialität ist Hainan-Hähnchenreis. InSanya findet man Gaumenfreuden aus der ganzen Provinz, bei derLiebhaber von gutem Essen aus aller Herren Länder auf ihre Kostenkommen.Für Gäste gibt es die verschiedensten Erlebnisangebote. InBinglanggu können sie die Kulturen der Li und Miao erleben, sich inder Nantian-Therme erholen oder die tropischen Regenwälder von Yanodaerkunden -- oder einfach der Brandung des Meeres am Strand lauschen.Internationales Leistungsangebot als Annehmlichkeit für TouristenReisegruppen aus 26 Ländern profitieren von der Visafreiheit derProvinz Hainan und können sich den umständlichen Visumsantragersparen. Internationale Touristen können sich über eine kompletteSteuererstattung für alle Einkäufe auf der Insel freuen. Die Gästeerwarten in den verschiedenen see-, land- und luftbasiertenFreizeiteinrichtungen in Sanya Erlebnisse der besonderen Art.Außerdem können Sie auf dem See-, Land- und Luftweg an- und abreisen.Bei Zugreisen zwischen Sanya und Kontinentalchina wird der Zug perSchiff über die Straße von Qiongzhou befördert, die die Insel vomFestland trennt. Für viele Reisende ist dies ein unvergesslichesErlebnis.Sanya hat sich bereits zu einem internationalen Ziel für Touristenund Hochzeitsreisende und einer MICE-Destination entwickelt. Es istein Ort, an dem Gäste die Kultur des Orient in einer tropischenUmgebung erleben können. Der einzigartige tropische Badeort heißtTouristen aus aller Welt willkommen, um seinen besonderen Charmselbst zu erleben.Foto -http://mma.prnewswire.com/media/540427/San_Ya_Nanshan_Statue.jpgPressekontakt:Vivian Qiao+86-186-0897-8393qvivian@yahoo.comOriginal-Content von: Sanya Tourism Development Commission, übermittelt durch news aktuell