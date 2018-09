Berlin (ots) - Ein 35-jähriger Mann aus Chemnitz wurde infolgeeines eskalierten Streits in der Nacht zum 26. August mit einemMesser angegriffen und verstarb später im Krankenhaus. Tatverdächtigsind drei Asylbewerber aus Syrien und dem Irak.Chemnitz wurde daraufhin Schauplatz zahlreicher Protesteextremistischer Demonstranten und Neonazis. Vermeintliche AusländischAussehende wurden verfolgt, mehrfach der Hitlergruß gezeigt undrechte Parolen gebrüllt. Die Polizei Sachsen gibt zu, mit dem Ausmaßder Ausschreitungen überfordert gewesen zu sein . Auch an den Tagendanach folgten verschiedene Demonstrationen und eine großeGegenbewegung unter dem Motto #wirsindmehr.Rechtsradikale ziehen durch deutsche Städte, Menschen werdengehetzt - wie viel Raum hat Rechtsextremismus in Deutschland? Und wiegefährdet ist unsere Demokratie?Darüber diskutiert Michel Friedman mit Holger Stahlknecht (CDU),Innenminister von Sachsen-Anhalt und Vorsitzender derInnenministerkonferenz, und Eike Hallitzky, Landesvorsitzender vonBündnis 90/Die Grünen in Bayern."Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELTPressekontakt:Programmkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4625presseteam@welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell