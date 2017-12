Ausschreitungen bei AfD-Parteitag in Hannover

HANNOVER (dts Nachrichtenagentur) - Beim AfD-Parteitag in Hannover ist es am Samstag zu Ausschreitungen von Demonstranten gekommen. Daneben gab es auch friedlichen Protest vor dem Hannover Congress Centrum. "Im Zooviertel kommt es momentan an mehreren Örtlichkeiten zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Wir fordern alle Teilnehmer dringend dazu auf, friedlich zu bleiben und sich deutlich von denen zu distanzieren, von denen die Aktionen ausgehen", so die Polizei.

Später kamen auch Wasserwerfer zum Einsatz. Außerdem gab es Angriffe von Demonstranten auf AfD-Mitglieder. Beispielsweise wurde der AfD-Pressesprecher Christian Lüth "von hinten attackiert" und die Angreifer "von der Polizei in die Flucht geschlagen", so die AfD auf Twitter. Meldungen über einen etwaigen Krankenhausaufenthalt seien jedoch definitiv falsch. Gegen 13 Uhr startete ein Demonstrationszug. Die Beamten schätzten die Teilnehmerzahl auf 6.500 Personen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur