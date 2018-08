Berlin (ots) - Jeder zweite Deutsche findet es schwierig,Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen und im Alltag danachzu handeln. Die Folgen können von einem ungesunden Lebensstil bis hinzu einer höheren Erkrankungswahrscheinlichkeit reichen. DerAOK-Bundesverband, die Ärztekammer Berlin und die AOK Nordost möchtendas ändern und widmen den 12. Berliner Gesundheitspreis dem ThemaGesundheitskompetenz.Für den bundesweiten Wettbewerb können sich Projekte bewerben, dieMenschen entsprechend ihrer Bedürfnisse und Lebenslagen motivieren,Gesundheitsinformationen aktiv zu nutzen und so ihreGesundheitskompetenz zu stärken. Die Bewerbungsfrist beginnt am 1.September und endet am 30. November 2018. Alle Informationen zumBerliner Gesundheitspreis sowie die Wettbewerbsunterlagen sind aufwww.berliner-gesundheitspreis.de zu finden. Der Preis ist mitinsgesamt 50.000 Euro dotiert. Die Entscheidung über die Preisträgerund die Verteilung des Preisgeldes trifft eine unabhängige,hochkarätig besetzte Jury mit Vertretern aus Wissenschaft, Politikund Praxis. Die feierliche Verleihung ist für Juni 2019 in Berlingeplant.Nachahmen ausdrücklich erwünschtMit dem Berliner Gesundheitspreis möchten die drei Initiatorennicht nur auf erfolgreiche Projekte aufmerksam machen. "Uns ist essehr wichtig, dass die Gewinnerprojekte des BerlinerGesundheitspreises praxistauglich sind. Schließlich ist nachahmenausdrücklich erwünscht", sagt Martin Litsch, Vorstandsvorsitzenderdes AOK-Bundesverbandes. "Jedem von uns bieten sich heutzutagevielfältige Möglichkeiten, an Gesundheitsinformationen zu gelangen.Vor allem online finden sich Erfahrungsberichte nebenFachinformationen, Laienwissen neben Werbematerialien. Doch vieleMenschen brauchen Hilfe, die Qualität dieser Informationen zubeurteilen und ihr Wissen in praktisches Handeln zu übersetzen. Miteiner Info-Broschüre ist es da nicht getan.""Das zentrale Ziel ist es, die Menschen zu erreichen", betont auchGünther Jonitz, Präsident der Ärztekammer Berlin. "DieHandlungsfähigkeit von Patienten kann nur gestärkt werden, wenn aufdie unterschiedlichen Informationsbedürfnisse undHandlungsmöglichkeiten beispielsweise von Menschen mit einerchronischen Erkrankung oder mit einem Migrationshintergrund auchunterschiedlich eingegangen wird."Darüber hinaus legt der Berliner Gesundheitspreis großen Wertdarauf, dass die eingereichten Projekte wissenschaftlich fundiert undverständlich sind sowie sich in ihrer Qualität von unzureichendenInformationsquellen oder von kommerziellen Angeboten unterscheiden."Auch innovative Projekte, die die Gesundheitsberufe dabeiunterstützen, den unterschiedlichen Patientengruppen und ihrenAngehörigen qualitätsgesichertes Knowhow zu vermitteln, werdengesucht", sagt Günther Jonitz.Frank Michalak, Vorstand der AOK Nordost, betont einen weiterenAspekt, der bei der Auswahl der Bewerbungen wichtig sein wird: "Egal,ob im Alltag, im Job oder im Gesundheitswesen, die Digitalisierungbietet zahlreiche neue Möglichkeiten, sich einfach und direktauszutauschen und Wissen zu vermitteln. Digitale Angebote und Medienkönnen Versicherte und Patienten dabei unterstützen, gesund zubleiben und Krankheiten besser zu bewältigen. Wir sind beim BerlinerGesundheitspreis deshalb vor allem auch auf innovative Ideengespannt, die helfen, unsere Gesundheitskompetenz im Zeitalter derdigitalen Kommunikation zu stärken."Der bundesweite "Berliner Gesundheitspreis" wird seit 1995 allezwei Jahre von AOK-Bundesverband, Ärztekammer Berlin und AOK Nordostausgeschrieben. Der Innovationswettbewerb widmet sich jeweils einemausgewählten Thema, das eine besondere Bedeutung für dieGesundheitsversorgung der Bevölkerung hat. Er soll dazu beitragen,vorbildliche Initiativen und Projekte bekannt zu machen und schnellin die Praxis zu bringen.Pressekontakt:AOK-BundesverbandDr. Kai BehrensPressesprecherTel.: 030 34646-2309E-Mail: presse@bv.aok.deÄrztekammer BerlinSascha RudatPressesprecherTel.: 030 40806-4100E-Mail: s.rudat@aekb.deAOK NordostMatthias GabrielPressesprecherTel.: 0800 265080-22202E-Mail: presse@aok.nordost.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell