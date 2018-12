Ausschreibungsfrist des Katholischen Preises gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus

Bonn (ots) - Die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) vergibt 2019 zumdritten Mal den Katholischen Preis gegen Fremdenfeindlichkeit undRassismus. Bewerbungen und Vorschläge können noch bis zum 15. Januar2019 beim Sekretariat der DBK eingereicht werden. Mit dem Preiswerden Personen, Gruppen oder Organisationen ausgezeichnet, die sichin Deutschland aus dem katholischen Glauben heraus gegenFremdenfeindlichkeit und Rassismus engagieren oder sich prägend anökumenischen bzw. gesellschaftlichen Initiativen beteiligen. "Es istes unsere Aufgabe, mit Worten und Taten für die Würde eines jedenMenschen einzustehen", erklärt der Vorsitzende derMigrationskommission und Jury-Vorsitzende, Erzbischof Dr. StefanHeße. "In unseren Kirchengemeinden und kirchlichen Verbänden gibt eszahlreiche Menschen, die sich mit Herzblut und Kreativität fürZusammenhalt und Verständigung engagieren - über kulturelle Grenzenhinweg. Wir möchten dieses Engagement sichtbar machen und würdigen."Die feierliche Preisverleihung soll am 4. Juli 2019 auf Zeche Carl inEssen stattfinden.HintergrundDie DBK hat den Kath. Preis gegen Fremdenfeindlichkeit undRassismus auf Anregung der Migrationskommission 2015 zum ersten Malausgelobt. Er ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert und kann auf biszu drei Preisträger aufgeteilt werden. Verliehen wird er aufVorschlag einer fachkundigen Jury durch den Vorsitzenden der Dt.Bischofskonferenz. Der Flyer zur Ausschreibung sowie weitereInformationen sind unter www.dbk.de verfügbar.Hinweise:Personen, Gruppen oder Initiativen können sich entweder selbst umden Preis bewerben oder vorgeschlagen werden. Bewerbungen oderVorschläge sind bis zum 15. Januar 2019 per E-Mail an das Sekretariatder DBK zu senden (preis-gegen-fremdenfeindlichkeit@dbk.de). Siesollten folgendermaßen aufgebaut sein: (1) Kurzbeschreibung desEngagements (max. eine halbe DIN-A4-Seite), (2) ausführlichereBeschreibung (ca. zwei DIN-A4-Seiten), (3) ggf. eine Auswahl weitererMaterialien wie z. B. Bilder oder elektronische Publikationen.Pressekontakt:Kaiserstraße 16153113 BonnTel: 0228-103 -214E-Mail: pressestelle@dbk.deOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuell