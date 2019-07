Ausschreibung gestartet: Der Internationale Deutsche PR-Preis der DPRG wird 50

Berlin (ots) - Der Internationale Deutsche PR-Preis ist ab sofortoffen für erfolgreiche Cases in 22 Kategorien. Bis zum 27. September2019 können Kommunikationskampagnen für den renommierten Wettbewerbder Deutschen Public Relations Gesellschaft e.V. (DPRG) eingereichtwerden. "In der vergangenen Saison hat sich das Spektrum derEinreicher deutlich erweitert", so Peter Szyszka, Professor an derHochschule Hannover und Vorsitzender der 36-köpfigen Fachjury. AmWettbewerb nehmen Unternehmen jeder Größe, Verbände, Organisationenund Agenturen teil.Zum 50. Geburtstag des PR-Preises Ende April in Stuttgart wird esAuszeichnungen in den Feldern "Corporate Communication", "Kompetenzen- Themen - Märkte", "Maßnahmen & Instrumente" sowie "KreativerKommunikationsansatz" geben. Alle Kategorien des PR-Preises findensich auf www.pr-preis.de.Mit dem Internationalen Deutschen PR-Preis würdigt die DPRGprofessionelle Kommunikationskampagnen und die dahinterstehendenMenschen. Verantwortlich für die Durchführung ist das Berliner Bürodes Medienfachverlags Oberauer. Das Ergebnis des mehrstufigenWahlverfahrens bleibt bis zur Verleihung am 23. April 2020 inStuttgart geheim. Die Shortlist wird nach der Jurysitzung im Februarveröffentlicht.Der Internationale Deutsche PR-Preis der DPRG 2020 wirdunterstützt von Daimler und Unicepta. Weitere Partner sind adidas,Bosch, Continental, Deutsche Post DHL Group, Klenk & Hoursch,Siemens, Sparkasse KölnBonn und Voith.Pressekontakt:Medienfachverlag OberauerDaniela WeberNovalisstraße 10, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 364 286 514Mail: daniela.weber@oberauer.comOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell