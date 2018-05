Ausschreibung für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2018 gestartet

Düsseldorf (ots) - Nach dem großen Echo in den vergangenen Jahrenschreiben das Handelsblatt, die Frankfurter Buchmesse und dieInvestmentbank Goldman Sachs den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2018aus - bereits zum zwölften Mal. Der Preis für das besteWirtschaftsbuch des Jahres wird am 12. Oktober 2018 in Frankfurt beieiner festlichen Veranstaltung im Rahmen der Frankfurter Buchmesseverliehen und ist mit 10.000 Euro dotiert.Mit dem Preis soll eine Autorin oder ein Autor ausgezeichnetwerden, die in beispielhafter Weise das Thema Wirtschaft behandelnund einem breiten Publikum ökonomische Zusammenhänge verständlichnahebringen. Das Motto des Preises lautet deshalb "Wirtschaftverstehen".Über die Preisvergabe entscheidet eine hochkarätige Jury unter demVorsitz von Senior Editor und Handelsblatt-Autor Hans-Jürgen Jakobs.Die zehn Finalisten für den Preis stellt das Handelsblatt vor derPreisverleihung ausführlich auf der Literaturseite vor.Die Teilnahmebedingungen, das Anmeldeformular und weitereInformationen sind zu finden unter:www.deutscher-wirtschaftsbuchpreis.deÜber das HandelsblattDas Handelsblatt ist die größte Wirtschafts- und Finanzzeitung indeutscher Sprache. Rund 200 Redakteure, Korrespondenten und ständigeMitarbeiter rund um den Globus sorgen für eine aktuelle, umfassendeund fundierte Berichterstattung. Im Tageszeitungsvergleich zählt diebörsentäglich erscheinende Wirtschafts- und Finanzzeitung beiEntscheidern der ersten und zweiten Führungsebene zur unverzichtbarenLektüre. Laut "Leseranalyse Entscheidungsträger in Wirtschaft undVerwaltung" (LAE) 2017 erreicht das Handelsblatt mehr als 299.000Top-Entscheider börsentäglich. Handelsblatt Online ist mit monatlichbis zu 20 Millionen Visits und rund 80 Millionen Page Impressions dasführende Wirtschaftsportal in Deutschland. www.handelsblatt.comKontakt:Kerstin JaumannLeiterin Presse & KommunikationTel.: +49 (0)211 - 887 1015E-Mail: pressestelle@handelsblattgroup.comOriginal-Content von: Handelsblatt, übermittelt durch news aktuell