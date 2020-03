Ausschreibung der Medienrechte durch die DFL: Noch keine Einigung mit Kartellamt

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Unterlagen für die Auktion der Medienrechte verschickt, obwohl es noch keine offizielle Einigung mit dem Bundeskartellamt gibt.



"Unsere Entscheidung ist noch nicht getroffen", sagte ein Kartellamts-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Die Fußball-Bundesliga muss ihre Ausschreibung im Rahmen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen mit der Behörde abstimmen. Dem Vernehmen nach ist mit keinen Problemen bei der finalen Überprüfung zu rechnen. Die Bundesliga-Rechte werden für die Spielzeiten 2021/22 bis 2024/25 vergeben.

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hatte am Montag gesagt: "Wir haben heute die Unterlagen wie geplant verschickt." Zuvor hatte die DFL entschieden, welche der interessierten Medienunternehmen zugelassen sind. Die eigentliche Auktion soll nach den bisherigen Plänen am 27. April beginnen und die Vergabe am 11. Mai abgeschlossen sein. Seifert hatte zu den Terminen gesagt: "Gerade jetzt im Moment ist die Frage, ob wir das im Mai abschließen, nicht die drängendste."/mrs/DP/fba