Ausschreibung Karl-Sczuka-Preis für Radiokunst des SWR/ Bewerbungsfrist: 15. Juni 2017 / Verleihung am 21. Oktober 2017 in Donaueschingen (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Baden-Baden. Hörspielautoren, Medienkünstler, Komponisten,Realisationsteams und Regisseure können sich bis zum 15. Juni 2017für den Karl-Sczuka-Preis für Hörspiel als Radiokunst desSüdwestrundfunks (SWR) bewerben. Der Preis gilt als internationalwichtigste Auszeichnung für avancierte Werke der Radiokunst und wird2017 zum 56. Mal vergeben. Vergeben wird ein Hauptpreis in Höhe von12.500 Euro sowie ein Förderpreis in Höhe von 5.000 Euro.Einreichung unveröffentlichter Werke möglich Bewerbungen müssen inForm sendefähiger Kopien (CD, DVD oder USB-Stick) zusammen mit demAnmeldeformular und den erforderlichen Unterlagen beim SWR eingehen.Für die Urheber kann auch der Produzent einreichen. Falls dieErstsendung oder eine Veröffentlichung auf Tonträgern oder onlinebereits erfolgt sind, darf deren Datum nicht vor dem 1. Juni 2016liegen. Auch ungesendete Arbeiten sind willkommen. Der Preis wird ineiner öffentlichen Veranstaltung am 21. Oktober 2017 im Rahmen derDonaueschinger Musiktage verliehen.Unabhängige JuryDer Karl-Sczuka-Preis wurde 1955 vom ehemaligen Südwestfunkgestiftet. Namensgeber ist der Hauskomponist der SWF-GründerjahreKarl Sczuka (1900-1954). Ausgezeichnet werden soll laut Satzung die"beste Produktion eines Hörwerks, das in akustischen Spielformenmusikalische Materialien und Strukturen benutzt". Über diePreisträger entscheidet eine unabhängige Jury, der Christina Weiss(Vorsitz), Marcel Beyer, Michael Grote, Helmut Oehring und MargareteZander angehören.EinreichungsbedingungenIn deutscher, englischer und französischer Sprache unterwww.SWR2.de/sczuka. Das Anmeldeformular muss per Mail und zusätzlichschriftlich mit Unterschrift und zusammen mit den erforderlichenUnterlagen bis zum 15. Juni 2017 (Poststempel) beim SWR eingehen.Bewerbungen können an folgende Adresse gesendet werden:Südwestrundfunk, Sekretariat des Karl-Sczuka-Preises, D-76522Baden-BadenPressekontakt:Kontakt Sekretariat Karl-Sczuka-Preis: sczuka@swr.dePressekontakt: Oliver Kopitzke, Telefon: 07221 929-23854,oliver.kopitzke@swr.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell