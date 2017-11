Ausschreibung Deutscher Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung

Berlin (ots) - Über Ihre Serie spricht die ganze Stadt? IhreAktion bringt die Region in Bewegung? Sie bringen lokale Themen großraus, auf allen Kanälen?Dann zeigen Sie es uns! Bewerben Sie sich für den DeutschenLokaljournalistenpreis 2017 der Konrad-Adenauer-Stiftung.Preiswürdig sind: Beiträge zu beliebigen lokalen Themen, multi-und crossmediale Konzepte von lokalen Themen, kontinuierlicheBerichterstattung, beispielhafte Initiativen und Aktionen, Konzepteund Serien, visuelle Umsetzungen von lokalen Themen, investigativeRecherchen.Die Konrad-Adenauer-Stiftung vergibt den Preis seit 1980 jährlich.Sie zeichnet Journalisten und Redaktionen aus, die Vorbildliches fürden deutschen Lokaljournalismus geleistet haben, ob in Print-und/oder digitalen Medien. Sie spricht nicht nur gut ausgerüsteteGroßstadtredaktionen an, auch Lokalredaktionen mit knapper Besetzungbekommen ihre faire Chance. Bei der Preisvergabe berücksichtigt dieJury diese Unterschiede in der redaktionellen Ausstattung.Der erste Preis ist mit 6.000,- EUR dotiert. Der zweitePreisträger erhält 3.000,- EUR. Für weitere Preise in verschiedenenKategorien (z.B. Leser-Blatt-Bindung, Reportage, Datenjournalismus)stehen Preisgelder in einer Gesamthöhe von 10.000,- EUR zurVerfügung.Der Sonderpreis für Volontärsprojekte, dotiert mit 2.000,- EUR,richtet sich an junge Journalisten. Sie können sich bewerben mitihren Ideen, Texten und Projekten, vor allem solche mit eineminteraktiven Ansatz - zum Beispiel mit Veranstaltungen, Online-Forenund Leserkontakten aller Art.Die Arbeiten müssen in der Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember2017 in einer in Deutschland erscheinenden Zeitung veröffentlichtworden sein. Jahresübergreifende Serien, die in 2016 begonnen wurden,von denen der größte Teil aber in 2017 abgedruckt wurde, dürfenebenfalls eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 31. Januar2018.Autoren können sich mit einem oder mehreren Beiträgen unterwww.kas.de/lokaljournalistenpreis bewerben. Hier finden sich auchweitere Informationen zum Preis.Pressekontakt:Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. |Telefon: 030/26996 - 3222 | mailto:KAS-Pressestelle@kas.de |http://www.kas.deOriginal-Content von: Konrad Adenauer Stiftung e. V., übermittelt durch news aktuell