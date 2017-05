Ausschluss von 12 Unternehmen und Personen aufgrund ihrer Rolle in einem Betrugssystem bei humanitärer Hilfe für Syrien

Untersuchung der USAID-Generalinspektorin führt zu einerfünfjährigen SperreWashington (ots/PRNewswire) - Die Dienststelle derGeneralinspektorin (Office of Inspector General/OIG) der U.S. Agencyfor International Development (USAID) gab den Ausschluss von 12Unternehmen und Einzelpersonen bekannt, die aufgrund ihrerBeteiligung an einem Betrugssystem mit nachteiligen Auswirkungen fürhumanitäre Hilfen in Syrien gesperrt wurden. USAID-Vertreter trafendiese Entscheidung im April und schlossen damit fünf Jahre lang OrhanSenkardes, die Senkardes Company und bestimmte verbundeneEinzelpersonen und Unternehmen von zukünftigen Geschäftsaktivitätenmit der US-Regierung aus.USAID OIG, das seit 2015 Korruptionsfälle in grenzübergreifendenhumanitären Hilfsprogrammen in Syrien untersucht, hat Informationenvorgelegt, die zu dieser Ausschluss-Maßnahme durch USAID führten."Die Verfolgung von korrupten Akteuren in Syrien und den umliegendenRegionen durch das OIG bleibt weiterhin von größter Bedeutung, dennunser Ziel ist lautet, lebensrettende Hilfsprogramme vor Betrug,Verschwendung und Missbrauch zu schützen", sagte Ann Calvaresi Barr,USAID Inspector General. "Ich möchte unseren Sonderermittlern fürihre Beharrlichkeit, Einblicke und ihr kontinuierliches Engagementbei unseren Ermittlungsanstrengungen ein großes Lob aussprechen undgleichzeitig die Bereitschaft von USAID bekräftigen, entschlosseneMaßnahmen zu ergreifen, um die Mittel von Steuerzahlern als Grundlageder Arbeit des OIG zu schützen." Die Untersuchung des OIG ist nochoffen und wird fortgesetzt.Der USAID-Ausschluss der 12 Unternehmen und Individuen gilt fürdie gesamten US-Regierungsstellen. Die Ermittlungsarbeit des OIGleistete einen wichtigen Beitrag zu diesem Beschluss. DieUntersuchung ergab, dass Orhan Senkardes, die Senkardes Company undangegliederte Unternehmen bzw. Beschäftigte von Herrn Senkardes aneinem Betrugssystem bei Auftragsvergaben mit korrupten Mitarbeiternvon Nichtregierungsorganisationen beteiligt waren, unter anderem mitLuan Meraku, der von USAID finanzierte Programme umsetzte. Darüberhinaus offenbarten die Ermittlungsergebnisse, dass die UnternehmenSenkardes Company, Selkas, Forvet und Yigit Motorlu, obwohl sie alleunter der Kontrolle von Herrn Senkardes standen, bei US-finanziertenAuftragsvergaben Gebote gegeneinander abgaben unter dem Anschein desfairen und offenen Wettbewerbs. Die gesperrten Unternehmen und damitverbundene Einzelpersonen sind:Senkardes Gida San ve Tic Ltd.ForvetSelkasYigit MotorluOrhan SenkardesLuan MerakuSelcuk BenliIsmet KalinHecran KalinZerrin NalbanogluErol SenkardesErdal SenkardesDas System for Award Management (SAM), www.sam.gov, derUS-Regierung stellt weitere Informationen über jede der gesperrtenjuristischen und natürlichen Personen bereit, welche gegenwärtig vonTransaktionen mit den Ministerien, Agenturen und Auftragnehmern derUS-Regierung ausgeschlossen sind.Bislang haben die Untersuchungen des OIG in Syrien und in derumliegenden Region ein Netz von kommerziellen Anbietern undMitarbeitern von Nichtregierungsorganisationen identifiziert, diekonspirativ an Angebotsabsprachen und mehreren Bestechungssystemenbeteiligt waren und im Rahmen der Auftragsvergaben für humanitäreHilfen in Syrien stattfanden. Die Untersuchungen bis zum heutigen Tagführten zur Aussetzung von Programmfinanzierungen in Höhe von 239Millionen USD, zu 35 Aussetzungen bzw. Ausschluss-Entscheidungen derAgentur für internationale Entwicklung, zu 19 Rücktritten,Kündigungen oder Suspendierungen von beschäftigten Personen und zuEinsparungen in Höhe von 19,6 Millionen USD für USAID.Im Laufe der Ermittlungen arbeitet das OIG eng mit dem USAIDBureau for Management, Office of Management Policy, Budget, andPerformance, Compliance Division zusammen (dt. USAID-Behörde fürManagement, Amt für Management-Richtlinien, Budget undLeistungserbringung, Compliance-Abteilung). Diese Abteilung istverantwortlich für die Erarbeitung von Empfehlungen im Hinblick aufpotenzielle Aussetzung und Ausschluss-Maßnahmen seitens der Agentur.Der Schutz von humanitären Hilfsmaßnahmen vor organisierterKriminalität hat für das OIG-Ermittlungsbüro von USAID oberstePriorität. Neben einer offensiven Ermittlung bei Vorwürfen hat dasUSAID OIG auch ein Handbuch zur Betrugsaufklärung publiziert undengagiert sich aktiv in Schulungsprogrammen zur Betrugsaufklärunginnerhalb des Entwicklungssektors. Das Handbuch Compliance and FraudPrevention: A Pocket Guide for the Middle East Crisis HumanitarianResponse steht auf der Webseite des OIG zur VerfügungJede Person, die Informationen über mutmaßlichen Betrug,Verschwendung oder Missbrauch in USAID-Programmen in Syrien und aufder ganzen Welt hat, wird aufgefordert, direkt mit dem USAID OIGKontakt aufzunehmen.Telefon+1 (800) 230-6539 oder +1 (202) 712-1023E-MailSyrien Ermittlungsteam: syriaoiginv@usaid.govAllgemein: ig.hotline@usaid.govOnline über die öffentliche Webseite des OIGhttps://oig.usaid.gov/content/oig-hotlineDie an OIG übermittelten Informationen werden vertraulichbehandelt und OIG schützt die Identität jeder Person, dieInformationen zur Verfügung stellt, im maximalen gesetzlichvorgesehenen Rahmen.Pressekontakt:Pressebüro: 202-712-1150 http://oig.usaid.gov/Original-Content von: USAID Office of Inspector General, übermittelt durch news aktuell