Ausschließliche Fernbehandlung in Bayern im Einzelfall erlaubt

München/Nürnberg (ots) - Mit zwei Änderungen der Berufsordnungbeschlossen die Delegierten des 77. Bayerischen Ärztetages die"ausschließliche Fernbehandlung" zuzulassen und stärkten die "Wahrungärztlicher Unabhängigkeit"Die Delegierten des 77. Bayerischen Ärztetages machten den Weg fürdie "ausschließliche Fernbehandlung" auch in Bayern frei. Dazubeschlossen sie eine Änderung der Berufsordnung für die Ärzte Bayerns(BO) im Paragraf 7 Abs. 4. Dieser lautet nun: "Ärzte beraten undbehandeln Patienten im persönlichen Kontakt. Sie können dabeiKommunikationsmedien unterstützend einsetzen. Eine ausschließlicheBeratung oder Behandlung über Kommunikationsmedien ist im Einzelfallerlaubt, wenn dies ärztlich vertretbar ist und die erforderlicheärztliche Sorgfalt insbesondere durch die Art und Weise derBefunderhebung, Beratung, Behandlung sowie Dokumentation gewahrt wirdund der Patient auch über die Besonderheiten der ausschließlichenBeratung und Behandlung über Kommunikationsmedien aufgeklärt wird."Auch die "Wahrung ärztlicher Unabhängigkeit" wurde von denDelegierten gestärkt. So beschlossen sie, in der BO auch Paragraf 15Abs. 3 neu zu fassen. Dieser heißt nun: "Als Forscher sowie alsVerfasser von Forschungsergebnissen hat der Arzt auch im Hinblick aufdie Veröffentlichung und Verbreitung der Forschungsergebnisse dieVerpflichtungen aus der Deklaration von Helsinki einzuhalten.Gegenüber Sponsoren, Herausgebern und Verlegern hat er in dieserEigenschaft auf die Einhaltung dieser Grundsätze hinzuwirken. AlsForscher ist er zudem verpflichtet, die Ergebnisse seiner Forschungam Menschen öffentlich verfügbar zu machen und ist im Hinblick aufdie Vollständigkeit und Richtigkeit seiner Berichterechenschaftspflichtig. Er muss darauf hinwirken, dass alleBeteiligten den anerkannten Leitlinien für ethische Berichterstattungfolgen. Negative und nicht schlüssige Ergebnisse muss er ebenso wiepositive veröffentlichen oder in anderer Form öffentlich verfügbarmachen. In der Publikation hat der Arzt Finanzierungsquellen,institutionelle Verbindungen und Interessenkonflikte darzulegen.Berichte über Forschung, die nicht mit den Grundsätzen derDeklaration von Helsinki übereinstimmen, darf er nicht zurVeröffentlichung anbieten."Pressekontakt:Bayerische LandesärztekammerPressestelleDagmar NedbalMühlbaurstraße 1681677 MünchenTelefon: 089 4147-268Fax: 089 4147-202E-Mail: presse@blaek.dewww.blaek.deOriginal-Content von: Bayerische Landesärztekammer, übermittelt durch news aktuell