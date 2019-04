Aussaat der Zuckerrüben in vollem Gange: Die Zukunft der heimischen Feldfrucht ist gefährdet, GAP muss entsprechend reformiert werden

Weitere Suchergebnisse zu "Gap":

Berlin (ots) - Knapp 28.000 Landwirte in Deutschland säen derzeitZuckerrüben aus. Doch auf einigen Feldern könnte die diesjährigeAussaat die letzte sein. Denn Wettbewerbsverzerrungen auf dem Welt-und EU-Zuckermarkt bedrohen den Zuckerrübenanbau in Deutschland. FürRübenanbauer wird die Frucht zunehmend unrentabel. Dies sollten dieAbgeordneten im Agrarausschuss des EU-Parlaments morgen im Blickhaben, wenn sie zur Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)abstimmen. Die Zuckerrübe muss aus dem Katalog derprämienberechtigten Feldfrüchte für gekoppelte Zahlungen gestrichenwerden."Die Aussaat für 2019 hat begonnen, aber auch dieAnbauentscheidung für 2020 wird bald getroffen. Deshalb drängt dieZeit für politische Entscheidungen - Landwirte brauchen jetzt einePerspektive", fordert deshalb Dr. Hans-Jörg Gebhard, Vorsitzender derWirtschaftlichen Vereinigung Zucker.Wettbewerbsverzerrungen setzen Landwirte unter DruckVor allem innerhalb der EU ist der Wettbewerb verzerrt. Aufgrundgekoppelter Zahlungen für den Rübenanbau haben einigeEU-Mitgliedsstaaten einen Kostenvorteil von bis zu 30 Prozentgegenüber Deutschland. Zudem dürfen die von der EU verbotenenNeonicotinoide in 13 EU-Mitgliedsstaaten aufgrund vonNotfallzulassungen weiterverwendet werden. Deutschland gehört nichtdazu. Daher müssen deutsche Rübenanbauer nun anderePflanzenschutzmittel einsetzen, die teurer und gleichzeitig wenigerwirksam sind."Wir fordern faire und gleiche Wettbewerbsbedingungen innerhalbder Europäischen Union. Die deutschen Rübenanbauer werden auch imeuropäischen Binnenmarkt enorm benachteiligt. Die EU-Regelungenmüssen überall gleich angewandt werden. Das Prinzip muss sein:entweder alle oder keiner", sagt Gebhard.Massive Wettbewerbsverzerrungen gibt es auch auf dem Weltmarkt.Vor allem die größten Zuckererzeugerländer, wie Brasilien oderThailand, subventionieren den Anbau bzw. die Ausfuhr von Zucker. DieFolge: Der Weltmarktpreis für Zucker ist dramatisch gesunken undExporte aus der EU sind nicht mehr kostendeckend.Zuckerrübe - Wirtschaftsfaktor für ländliche RegionenDie Zuckerfabriken sind auf Zuckerrüben aus der Region angewiesen.Ohne sie kann die Zuckerproduktion nicht aufrechterhalten werden.Verschwindet die Zuckerrübe, stellt dies ein großes wirtschaftlichesProblem dar - besonders für die ländlichen Regionen Deutschlands.Denn hier schafft Zucker Arbeit, Wertschöpfung und damitPerspektiven. Jeder Arbeitsplatz in einer Zuckerfabrik sichert rundneun weitere in vor- und nachgelagerten Bereichen - zum Beispiel beiSpediteuren, Handwerkern und Zulieferern. Bei durchschnittlich 250Beschäftigten pro Fabrik und damit 2.250 nachgelagertenArbeitsplätzen sowie einer durchschnittlichen Familiengröße von dreibis vier Personen ergibt sich, dass rund 9.000 Menschen aufEinkünfte aus der Zuckerproduktion einer durchschnittlichen Fabrikangewiesen sind - Einkünfte, die ohne den Zuckerrübenanbau wegbrechenwürden.Die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker (WVZ) drängt deshalb aufschnelles politisches Handeln. "Die deutschen Rübenanbauer brauchenjetzt Lösungen, damit der Rübenanbau in Deutschland überhaupt Zukunfthat. Ich glaube nicht, dass es den erklärten politischen Zielen einerStärkung des ländlichen Raumes und eines vielfältigen Ackerbaus -auch im Sinne der Biodiversität - dient, wenn die Rübe aus derFruchtfolge verschwindet und die Zuckerfabriken schließen", ergänztGünter Tissen, Hauptgeschäftsführer der Wirtschaftlichen VereinigungZucker.Über die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e.V.:Die WVZ ist die zentrale Organisation der deutschenZuckerwirtschaft. Ihr gehören die Verbände der 28.000 Rübenanbauer,die vier Zucker erzeugenden Unternehmen und Firmen des Zuckerhandelsan. Sie vertritt die gemeinsamen Interessen insbesondere auf denGebieten Anbau und Verarbeitung von Zuckerrüben, Zucker undNebenerzeugnissen, Zuckermarkt- und Agrarpolitik sowieAußenhandelsrecht und Handelspolitik.Pressekontakt:Sandra GolzLeitung KommunikationWirtschaftliche Vereinigung ZuckerFriedrichstraße 6910117 BerlinTel.: +49 30 206 18 95-50presse@zuckerverbaende.deOriginal-Content von: WVZ Wirtschaftliche Vereinigung Zucker, übermittelt durch news aktuell