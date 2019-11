"Ausnahmezustand" bei "Wer weiß denn sowas?"

München (ots) -Kai Pflaume begrüßt Michael Mittermeier und Florian SchroederDas Wissensquiz vom 11. bis 15. November 2019 um 18:00 Uhr im ErstenZynisch, provokant, respektlos, wortgewandt - so präsentiert sich derKabarettist Florian Schroeder in seinem Programm "Ausnahmezustand",mit dem er durch Deutschland tourt. Mit seinem Stand-up-Programm"Lucky Punch" füllt Michael Mittermeier derzeit die Hallen. DieTeamchefs Bernhard Hoëcker und Elton werden am Donnerstag sicher vielSpaß mit diesen beiden grandiosen Comedians haben.Zum Wochenanfang zocken aber erst einmal zwei richtige Superstars umdie Wette. In der Gaming-Szene folgen ihnen täglich Millionenbegeisterter Fans, die ihnen auf ihren YouTube-Kanälen beim Spielenzusehen. Bei "Wer weiß denn sowas?" wollen Maximilian Stemmler, alias"Trymacs" und Sebastian Meyer, alias "Rewinside" zeigen, dass sieauch bei Quizzen ganz vorne mitspielen.Gerade hat Valerie Niehaus die internationale, siebenteiligeNeuverfilmung von "PAN TAU" abgedreht. Als das tschechische Original1970 im deutschen Fernsehen anlief, war Valerie Niehaus noch nichtmal geboren. Ihre Schauspielkollegin Katy Karrenbauer war der Starder Serie "Hinter Gittern" und ist derzeit im Fantasyfilm "Goblin -Das ist echt troll" im Kino zu sehen. In Kai Pflaumes Wissensquizmüssen sie am Dienstag allerdings von der großen Quiz - "Leinwand"Fragen auswählen und richtig beantworten.In der Reihe "Die Diplomatin" ist Natalia Wörner seit 2016 im Erstenals Botschafterin Karla Lorenz weltweit im Einsatz, zuletzt in Prag.Am Mittwoch tritt sie gegen ihre Kollegin Katja Flint zum Rateduellan. Die Schauspielerin hat sich inzwischen auch als Fotografin vonSchwarz-Weiß-Portraits einen Namen gemacht.Während sich die Fernsehzuschauer noch bis Mai 2020 auf neue Ausgabender Musik-Show gedulden müssen, tourt der Moderator und VolksmusikerStefan Mross mit "Immer wieder sonntags" zurzeit live durchDeutschland. Schlagerstar Semino Rossi war natürlich auch schon inder beliebten Musiksendung zu Gast und geht mit seinem aktuellenErfolgs-Album "So ist das Leben" im kommenden Jahr auf große Tournee.Bei "Wer weiß denn sowas?" werden die beiden Sänger sich zumWochenausklang am Lösen "tierischer" Quizfragen wie dieser versuchen:Wer Eichhörnchen richtig fuettern will, sollte ...?a) kein Schälchen mit Wasser neben die Nuesse stellenb) die Nuesse vor Sonnenuntergang herauslegenc) im Herbst Nuesse mit Schale fuettern, im Fruehjahr eher ohneDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 11. bis 15. November 2019 imÜberblick:Montag, 11. November - die YouTube-Stars Maximilian Stemmler, alias"Trymacs" und Sebastian Meyer, alias "Rewinside"Dienstag, 12. November - die Schauspielerinnen Valerie Niehaus undKaty KarrenbauerMittwoch, 13. November - die Schauspielerinnen Natalia Wörner undKatja FlintDonnerstag, 14. November - der Kabarettist Florian Schroeder undComedian Michael MittermeierFreitag, 15. November - der Volksmusiker Stefan Mross undSchlagerstar Semino Rossi"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUALGmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegtbeim Norddeutschen Rundfunk.Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHFotos über www.ard-foto.deTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell