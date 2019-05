"Ausnahmetalent": WDR-Moderatorin Mai Thi Nguyen-Kim erhält Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis

Köln (ots) -Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim wird in diesem Jahr mitdem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis ausgezeichnet.WDR-Intendant Tom Buhrow: "Mai Thi Nguyen-Kim ist ein Ausnahmetalent.Ihr gelingt es, komplexe Wissenschaftsthemen verständlich, klug undmit Humor zu vermitteln. Das kommt bei Jüngeren und Älteren gut an.Wir sind stolz, mit ihr zusammenzuarbeiten."Mai Thi Nguyen-Kim moderiert seit Mai 2018 im Wechsel mit RalphCaspers das WDR-Wissensmagazin "Quarks" und ist damit Nachfolgerinvon Ranga Yogeshwar. Die nächste von ihr moderierte "Quarks"-Sendungzum Thema "Drogen - gefährlich oder halb so wild?" läuft am Dienstag,14. Mai, um 21 Uhr im WDR Fernsehen (www.quarks.de).Mai Thi Nguyen-Kim hat an renommierten Universitäten - RWTH Aachen,Harvard- University, Massachusetts Institute of Technology - inDeutschland und den USA geforscht. Schon während ihrer Promotion istNguyen-Kim erfolgreich auf Science-Slams aufgetreten. Sie verstehtes, komplexe Zusammenhänge verständlich zu erklären, und blickt gernehinter die Dinge. Als YouTuberin begeistert Mai Thi Nguyen-Kim einegroße Fangemeinde in ihrem Wissenschafts-Kanal maiLab - ein Formatvon funk, dem jungen Online-Angebot von ARD und ZDF.Die Hanns-Joachim-Friedrichs-Preisverleihung findet am 14. November2019 im Westdeutschen Rundfunk in Köln statt.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dewww.hanns-joachim-friedrichs.dePressekontakt:WDR KommunikationPressedeskTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell