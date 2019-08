Die Auslosung der Gruppenphase der UEFA Champions League am Donnerstag live im Free-TV auf Sky Sport News HD

Unterföhring (ots) -- Kai Dittmann und Thomas Fleischmann berichten ab 17.30 Uhr live,die Einschätzungen von Erik Meijer im Anschluss an die Auslosung- Die Auslosung ist wird auch im frei empfangbaren Livestream desSenders auf skysport.de und in der Sky Sport App übertragen- Am Freitagmittag gibt Sky die Einzelspiele bekannt, die währendder Gruppenphase im deutschen Fernsehen live und exklusiv bei Skyübertragen werden- Neben allen Spielen und allen Toren in der Original SkyKonferenz wird Sky in der Saison 2019/20 an jedem Abend ein Topspielmit deutscher Beteiligung auch einzeln live und exklusiv übertragen- Ausführliche Informationen zur UEFA Champions League bei Skysind unter sky.de/ucl abrufbarAm Donnerstagabend ist es so weit: nach den Rückspielen derPlayoffs erfahren die 32 qualifizierten Vereine und ihre Fans, aufwen sie in der Gruppenphase der UEFA Champions League 2019/20treffen. Mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig undBayer 04 Leverkusen befinden sich vier Bundesliga-Klubs in denLostöpfen, die dann mit Spannung ihre Gegner erwarten.Sky Sport News HD überträgt die Auslosung in Monaco ab 17.30 Uhrlive im Free-TV sowie im frei empfangbaren Livestream des Senders aufskysport.de und in der Sky Sport App. Im Studio kommentieren undanalysieren Kai Dittmann und Thomas Fleischmann die Veranstaltung unddas Ergebnis der Auslosung. Im Anschluss an die Auslosung wird unteranderem Erik Meijer, der als Analyse-Experte in der UEFA ChampionsLeague für Sky im Einsatz ist, seine Einschätzung der acht Gruppenund der deutschen Gegner abgeben.Sky Reporter Uli Köhler ist in Monaco, um vor Ort erste Reaktionenund Stimmen von den Vertretern der Klubs einzuholen.Am Freitagmittag gibt Sky dann die Einzelspiele bekannt, diewährend der Gruppenphase im deutschen Fernsehen live und exklusiv beiSky zu sehen sein werden.Die UEFA Champions League 2019/20 bei SkyAuch in der Saison 2019/20 wird nur Sky im Rahmen der Original SkyKonferenz alle Spiele und alle Tore des Wettbewerbs live übertragen.Darüber hinaus zeigt Sky an jedem Abend ein Einzelspiel live undexklusiv. Dazu zählen die exklusiven Live-Übertragungen der bestenEinzelspiele mit Beteiligung deutscher Vereine während derGruppenphase - darunter alle Topspiele am Mittwochabend - sowie alleEntscheidungsspiele der deutschen Klubs im Achtel- und Viertelfinale.Ausführliche Informationen zur UEFA Champions League bei Sky sindunter sky.de/ucl abrufbar.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticketlive dabei seinDie Live-Übertragungen der UEFA Champions League sind mit dem SkyAbonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets(sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TVoder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alleFußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne langeVertragsbindung bei allen Live-Übertragungen von Sky Sport live dabeisein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte aufeiner Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs,Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den SkyTicket TV Stick verfügbar.Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbarsverfügbar.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell