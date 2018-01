Auslieferung von Produkten mit HDMI-Schnittstelle nähert sich 900 Millionen Geräten in 2017; Gesamtzahl an Geräten mit HDMI nähert sich sieben Milliarden

HDMI-Präsentation zeigt neueste technologische Innovationen,einschließlich der HDMI 2.1-Spezifikation, auf der CES 2018Las Vegas (ots/PRNewswire) - HDMI® Licensing Administrator, Inc.(HDMI LA) meldet, dass beinahe 1.800 lizensierte HDMI-Anwender auseiner großen Bandbreite von Produktkategorien 2017 voraussichtlichnahezu 900 Millionen HDMI-konforme Produkte ausgeliefert haben, waseine Gesamtzahl an HDMI-fähigen Geräten von etwa sieben Milliardenergibt.Die kürzliche Veröffentlichung der HDMI 2.1-Spezifikation, dieglobale Verteilung von Premium-HDMI-Kabeln und die Entstehung neuerHDMI-fähiger Produktkategorien bringen neue Produktinnovationen undaufregendere Verbrauchererfahrungen hervor.Die Bekanntmachung wurde hier bei einer Pressekonferenz auf derConsumer Electronics Show gemacht. HDMI LA ist mit seiner Ausstellungin der South Hall 1 an Stand Nr. 20.542 präsent."High Dynamic Range (HDR) und Fernseher mit brillanter4K-UltraHD-Auflösung gemeinsam mit den passenden Inhalten waren voreinigen Jahren noch selten, sind inzwischen aber allgemeinverfügbar", sagte Rob Tobias, Präsident von HDMI LA. "Jetzt, mit demStart der HDMI 2.1-Spezifikation und dem Entstehen von HDMI-fähigenVirtual Reality, Augmented Reality, Drohnenkameras undAutomobilkategorien, ermöglicht HDMI-Technologie weiterhin zukünftigeFähigkeiten sowie die Expansion in neue Verbraucher- undGewerbebereiche."HDMI 2.1-Spezifikation auf CES herausgestelltDer HDMI LA-Stand auf der CES enthält Herstellervorführungen derHDMI 2.1-Fähigkeiten, einschließlich Dynamic HDR, eARC, Videos mithoher Bandbreite und das Ultra High Speed-Kabel."Die Entwicklung und der Start der am 28. November 2017veröffentlichten HDMI 2.1-Spezifikation war ein enormer Erfolg fürunsere technische Arbeitsgruppe", sagte Robert Blanchard von SonyElectronics, Präsident des HDMI Forum. "Und unsere 92Mitgliedsunternehmen entwickeln weiterhin Fähigkeiten und Features,um die Nachfrage nach höherer Leistung zu befriedigen."Die Features der HDMI 2.1-Spezifikation umfassen:- Eine variable Bildwiederholfrequenz (Variable Refresh Rate, VRR)reduziert oder eliminiert Verzögerungen, Ruckeln und Artefakte fürflüssiges und detailliertes Gameplay.- Quick Media Switching (QMS) für Filme und Videos eliminiertVerzögerungen, die zu einer leeren Anzeige vor der Wiedergabeführen können.- Quick Frame Transport (QFT) verringert die Latenz für weicheres,störungsfreies Gaming und interaktive VR-Erlebnisse in Echtzeit.- Höhere Auflösungen und schnellere Bildwiederholraten,einschließlich 8K60Hz und 4K120Hz sowie Unterstützung fürAuflösungen bis zu 10K.- Die Unterstützung von Dynamic HDR gewährleistet, dass jederAugenblick eines Videos mit idealen Werten für Tiefe, Detail,Bildhelligkeit, Kontrast und breiterem Farbspektrum angezeigt wird.- Das Ultra High Speed HDMI®-Kabel unterstützt Bandbreiten bis zu 48Gbps für unkomprimierte Anwendungen über HDMI 2.1 und hat einensehr geringen EMI-Ausstoß.- eARC vereinfacht die Verbindung und unterstützt diefortgeschrittensten Audioformate, höchste Audioqualität undgewährleistet die Kompatibilität zwischen Audiogeräten undkünftigen HDMI 2.1-Produkten.- Die verbesserte Bildwiederholrate gewährleistet eine zusätzlicheStufe von reibungsloser und unkomplizierter Leistung und umfasst:- Auto Low Latency Mode (ALLM) ermöglicht das automatische Setup deridealen Latenzeinstellungen für eine weiche, verzögerungsfreieAnzeige und Interaktionen ohne Unterbrechungen.Premium-HDMI-Kabelzertifizierungsprogramm erreicht weltweiteVerbreitungDas Premium-HDMI-Kabelzertifizierungsprogramm umfasst nun 90teilnehmende HDMI-Anwender und Kabelhersteller. Diese repräsentierenmehrere hundert wichtige Marken und Wiederverkäufer in den USA, Asienund Europa, die gelernt haben, "Vertrauen in gekennzeichnete Kabel"zu haben, und sichergehen, dass ihre Premium High Speed HDMI-Kabelbereit für heutige 4K/UltraHD-Produkte sind. Premium-HDMI-Kabelmüssen in autorisierten HDMI-Testzentren (HDMI Authorized TestCenters, ATCs) getestet und zertifiziert werden und jede Länge jederModellreihe muss zertifiziert werden, um die fälschungssicherePremium-HDMI-Kabelkennzeichnung zu erhalten. Eine Ausstellung mitKabeln bekannter Marken mit den speziellen Kennzeichnungen und derScan-App stehen auf dem HDMI LA-Stand zur Besichtigung bereit.HDMI Alt Mode für USB Type-C und Power Delivery demonstrierenerweiterte FähigkeitenDer HDMI Alt Mode für USB Type-C(TM) ermöglicht es HDMI-fähigenQuellgeräten, einen USB Type-C-Anschluss für die direkte Verbindungmit HDMI-fähigen Bildschirmen zu verwenden und die PowerDelivery-Funktion von USB Type-C kann das Quellgerät vollständig mitStrom versorgen. Ausgestellt auf dem HDMI LA-Stand sindHerstellerprototypen, die erweiterte Fähigkeiten demonstrieren,einschließlich HDR-Unterstützung und Stromversorgung.Anwesend am Stand sind Vertreter von HDMI LA und dem HDMI Forum,HDMI-Anwender, die eine Reihe von Produkten und Lösungen vorstellen,sowie Hersteller und Mitgliedsunternehmen des HDMI-Forum, die in derHDMI 2.1-Spezifikation unterstützte Funktionen präsentieren. Umeinen Termin zu vereinbaren, kontaktieren Sie bitte Val Robbins untervrobbins@hdmi.org oder die unten genannten Medienkontakte.Über HDMI Licensing Administrator, Inc.HDMI Licensing Administrator, Inc. (HDMI LA) ist der vomHDMI-Forum ernannte Agent, um die Version 2.x der HDMI-Spezifikationzu lizenzieren und ist der von den HDMI-Gründern ernannte Agent zurLizenzierung aller früheren HDMI-Spezifikationen. HDMI LA übernimmtdie Vermarktung, Verkaufsförderung, Lizenzierung undVerwaltungsaufgaben und bietet Schulungen zu den Vorteilen derHDMI-Spezifikation für Anwender, Einzelhändler und Verbraucher an.Weitere Informationen finden Sie unter www.hdmi.org.Über das HDMI-Forum, Inc.HDMI-Forum Inc. ist ein gemeinnütziges Unternehmen fürbeiderseitigen Nutzen und besteht aus den weltweit führendenHerstellern von Verbraucherelektronik, persönlichen Rechnern,Mobilgeräten, Kabeln, Komponenten und Silikonlösungen sowie ausFilmstudios und Inhalteanbietern, Dienstleistern, Testlaboren undTestgeräteherstellern. Als offener Fachverband ist es das Ziel desHDMI-Forums, eine stärkere Beteiligung der Industrie an derEntwicklung zukünftiger HDMI-Spezifikationen zu fördern und dasÖkosystem interoperabler, HDMI-fähiger Produkte zu erweitern. 