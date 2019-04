Auslaufmodell SMS: WhatsApp verdrängt klassische Kurznachricht

Frankfurt (ots) - Was sich bei der jungen Generation längstdurchgesetzt hat, ist nun auch bei den Senioren weit verbreitet:Messenger Dienste haben die Kommunikation per SMS abgelöst. Für 85Prozent der Best Ager gehört der Austausch kurzer Nachrichten überWhatsApp oder andere Messenger Dienste inzwischen zum Alltag. Dieszeigt die Emporia-Seniorenstudie "Smart im Alltag", für die 1.000Bundesbürger über 65 Jahre befragt wurden.Zwischen 2007 und 2012 war die Hochzeit der per SMS verschicktenKurznachrichten in Deutschland mit einem Anstieg von 23,1 Milliardenauf 59,8 Milliarden. Seitdem sinkt ihre Zahl stark. 2017 wurden inDeutschland nur noch zehn Milliarden SMS versendet. WesentlicherGrund für diese Entwicklung sind die stetig wachsenden Nutzerzahlenvon WhatsApp. Der führende Messenger-Dienst bietet heute eine Reihevon zusätzlichen Kommunikationsmöglichkeiten. Per WhatsApp tauschendie Nutzer nicht nur kurze Textnachrichten aus, sondern auch Fotos,Videos und Sprachnachrichten. Zudem wird die private Kommunikation ineigens eingerichteten Familiengruppen immer beliebter. 58 Prozent derEnkel schicken ihren Großeltern bereits Fotos per Smartphone, 42Prozent sogar Videos. So kann die Generation 65+ heute eng am Lebenihrer Kinder und Enkel teilnehmen - oder umgekehrt, diese an ihremLeben teilhaben lassen.Leicht zu handhaben: Seniorenhandys mit WhatsAppFür Eveline Pupeter, Geschäftsführerin desSeniorenhandy-Herstellers Emporia, ist die generationsübergreifendeKommunikation wichtig. "Mobile und unabhängige Senioren solltenneugierig bleiben und technischen Innovationnen offengegenüberstehen. Mit den zahlreichen neuen Produkten für dieseZielgruppe ist Kommunikation für sie deutlich einfacher geworden." Sogibt es inzwischen neben den klassischen Handys eine Reihe vonSmartphones mit abgespeckten Funktionen, die einfach zu bedienensind, wie beispielsweise das Mobiltelefon TOUCHsmart.WhatsApp ist hier über eine Kurzwahltaste mit einem Klickverfügbar. Optimal, um mit Familie und Freunden schnell in Verbindungzu treten. Immerhin war dies für 72 Prozent der Studienteilnehmer einentscheidender Grund, sich ein Smartphone anzuschaffen. Jetzt, da dievielfältigen Möglichkeiten der modernen Kommunikation für vielenutzbar sind, hat die klassische SMS ausgedient.Über emporia telecomemporia ist mit jährlich mehr als 600.000 verkauften Geräten einerder führenden Anbieter von Mobiltelefonen für die ältere Generation.Das Unternehmen entwickelt seine Produkte und intelligenten Servicesseit 1991 am Standort Österreich. Im Bereich Innovation undEntwicklung arbeitet emporia mit Partnern wie Universitäten undDesignbüros aus Europa zusammen. Mit den Produkten soll mobileTelefonie Menschen jeder Altersgruppe zugänglich gemacht werden, umdiesen ein aktives, sicheres und selbstbestimmtes Leben zuermöglichen. 2015 brachte emporia das erste einfache Smartphone fürdie Zielgruppe der Senioren auf den Markt. Im Geschäftsjahr 2017/2018erwirtschaftete das Linzer Unternehmen mit 100 Mitarbeitern einenUmsatz von 30 Millionen Euro. www.emporia.dePressekontakt:Thöring & StuhrKommunikationsberatungClaudia KreftMittelweg 142 - D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 86Claudia.Kreft@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: emporia Telecom, übermittelt durch news aktuell